Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Что не понятно? НЕГАТИВНОГО. У Вас такого нет? Я рад за Вас. Трудно найти людей, переживших 90-е и вспоминающих их с нежностью в сердце.
У каждого времени свои ценности.
1я половина 90х для меня жир, падение коммунизма, учителя в школе перестали быть зомби, стало легче дышать, больше не вызывали к директору за убеждения и тд. 1й бизнес возил одежду с польши, отрывали с руками. Польша жила беднее нас но одежда там стоила дешево, а у нас джинсы Мальвина и турецкий свитер стоили половину зарплаты. ТВ начало показывать то что интересно, а не патриотизм передовиков колхозников. Всего не перечислить.
Ну а вторая половина 90х - суровая школа жизни ломающая людей (ВУЗ), признаться я думал что лично моя. Хотя в те годы я встретил много хороших людей, которые впоследствии перестали быть такими.
В целом в 90е жили бедно но весело, а главное в моем окружении бедно жили все, поэтому бедность не ощущалась. Ощущение бедности пришло как раз в начале 00х когда я понял что работаю за еду, на обычную еду хватает, а купить даже б/у 2109 и поехать на море - не могу.
Имхо сейчас время куда жесче 90х. Молодежь живет ложными ценностями: гуру из тик-тока, айфоны, татуировки, субкультуры, лёгкие деньги и т.д. но без уважения к другим людям. Как следствие в перманентном конфликте между собой и окружением. Согласитесь, мы хотя бы родителей уважали, это дало нам иммунитет от айфономании.
По теме ветки, арендатора в лице молодежи стараюсь избегать, был негативный опыт... Пусть лучше помещение пустым постоит, зато на душе спокойнее. Им слишком легко всё достается поэтому ничего не ценят, а перманентный внутренний конфликт часто портит пространство и собственное тело.
UA написав:rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги
Да, где-то Вы правы. Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул? Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного. Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии). Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом). "Почувствуйте разницу" с Германией. Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно. Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.
Германия в целом не топ по ЗП, у них как-то все чересчур усреднено.
Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия: -без обр.1500-2000€; -среднее специальное 2500-3500€; -вышка 4-6к€ Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.
zerocool написав:rjkz Ну якщо що, я (вже колишній) резидент США, а посилання на калькулятори податків для різних штатів дуже легко знайти в гуглі. Звичайно, все лендлорди дуже полюбляют кеш саме тому що з нього набагато легше закрисіть от IRS.
Ну, ок, пардоньте. Про Калифорнию - не в курсе, больше по НЙ. Но, знакомый, о котором писал. Почему вывод о 150+ - в начале года была выплата стимулусов, который он не получил. На хаузхолд 150 куе ограничение - у них он один работает. Конечно, это не совсем принято в США размахивать своими доходами. Он не в Калифорнии, WA. Ваши 36 куе среднегодовых для Калифорнии вызвали удивление, потому что это "аж" 18 баксов в час. Это ну очень мало. Я не знаю откуда взялась эта цифра. Может взяли население штата и поделили на них зп и в это попали и бомжи, которых в Калифорнии больше всего и зп ноль и сельхозрабочие из Мексики, которых там дофига и трошки и многие сезонные, но в статистику то попасть могут. То есть, (кажется в Калифорнии 12 баксов минималка?) приехал в Калифорнию некий Хуан из Мексики на полгода на 12 баксов в час работать на поле, получается, что в год он подает инком 24000/2=12000. И что это означает, что в Силиконовой долине никто не платит 120-250 куе программистам? И к этому еще привязывать зп по всей стране? К тому что в Калифорнии высокие налоги - у меня вопросов нет. Именно поэтому бизнес (в том числе Маск) уходит из этого замечательного социалистического штата. Про прогрессивное налогообложение - в курсе, спорить не буду, хоть и замечу, что как раз мортгиджи - это путь для частичного ЗАКОННОГО возврата налогов. Про лендлордов, которые берут кэш и не платят с этого налогов - возможно где-то на Брайтоне такое есть. Как сказал один человек про это место - "та еще клоака". Остальные, в целом, не думаю, что станут рисковать ради таких небольших сумм. Для законной оптимизации, насколько я знаю, используют схемы с ЛЛС и трастами. Но это имеет смысл при совсем других оборотах.
Сейчас придет Прохожий и отправит нас резвиться на кидстафф и будет абсолютно прав. Я собственно поэтому и не хотел развивать дискуссию на ветке. Если у Вас есть еще вопросы, предлагаю перенести диалог в ЛС. С уважением.
rjkz написав: Что не понятно? НЕГАТИВНОГО. У Вас такого нет? Я рад за Вас. Трудно найти людей, переживших 90-е и вспоминающих их с нежностью в сердце.
У каждого времени свои ценности.
1я половина 90х для меня жир, падение коммунизма, учителя в школе перестали быть зомби, стало легче дышать, больше не вызывали к директору за убеждения и тд. 1й бизнес возил одежду с польши, отрывали с руками. Польша жила беднее нас но одежда там стоила дешево, а у нас джинсы Мальвина и турецкий свитер стоили половину зарплаты. ТВ начало показывать то что интересно, а не патриотизм передовиков колхозников. Всего не перечислить.
Ну а вторая половина 90х - суровая школа жизни ломающая людей (ВУЗ), признаться я думал что лично моя. Хотя в те годы я встретил много хороших людей, которые впоследствии перестали быть такими.
В целом в 90е жили бедно но весело, а главное в моем окружении бедно жили все, поэтому бедность не ощущалась. Ощущение бедности пришло как раз в начале 00х когда я понял что работаю за еду, на обычную еду хватает, а купить даже б/у 2109 и поехать на море - не могу.
Имхо сейчас время куда жесче 90х. Молодежь живет ложными ценностями: гуру из тик-тока, айфоны, татуировки, субкультуры, лёгкие деньги и т.д. но без уважения к другим людям. Как следствие в перманентном конфликте между собой и окружением. Согласитесь, мы хотя бы родителей уважали, это дало нам иммунитет от айфономании.
По теме ветки, арендатора в лице молодежи стараюсь избегать, был негативный опыт... Пусть лучше помещение пустым постоит, зато на душе спокойнее. Им слишком легко всё достается поэтому ничего не ценят, а перманентный внутренний конфликт часто портит пространство и собственное тело.
У меня более мрачные воспоминания. Криминал, рэкет, отца за долги другого человека вывозили куда-то и мы неделю не знали где он и что. Родственники в рф связались не с теми людьми - отец их выкупал, перевез в Киев и потом переправил за границу. Подростки,с которыми рос и с родителями которых общались мои родители, становились бандитами, наркоманами, покойниками. У бизнесмена через дорогу 2 раза взрывали машины (есть версия, что второй раз он сам машину заминировал после того, как ее несколько раз пытались угнать). В самом начале 90-х - сгоревшие в Сбербанке СССР сотни тысяч рублей. Гиперинфляция. Стипендия 1,5 доллара в месяц.
rjkz всё вышесказанное вами прошло мимо меня. и мое окружение не задело. Убили всего одного моего друга, в пьяной драке в райцентре одесской области. Пару наркоманов умерли от передоза, но это уже был их выбор. Такие разные судьбы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 вер, 2021 07:38, всього редагувалось 1 раз.
Bolt написав:Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия: -без обр.1500-2000€; -среднее специальное 2500-3500€; -вышка 4-6к€ Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.
Для меня тоже стало когда-то открытием, что в остальном мире программисты - это не самые высокооплачиваемые работники.
rjkz написав:[quote="5303796:UA"]rjkz Тому кто целыми днями работает, некогда делать деньги
Да, где-то Вы правы. Но очень зависит от того кто где работает. Вы ведь имели ввиду наемных работников в забугорье, которых я упомянул? Скажем так, сын моего хорошего знакомого работает программистом в Германии. Это ПЕРВАЯ экономика ЕС. 3600 евро в месяц на фирму, которая входит в 10-ку или 20-ку ТОП ай-ти мира. Совсем немного. Знакомый в США программист. 150+ куе в год без учета бонусов (акции + премии). Знакомый инженер-электротехник в США 300 куе в год (200 куе зп + 100 куе годовой бонус). Своя квартира и 3 квартиры в аренде, недавно купил дуплекс под аренду (правда в мортгидж и пополам с другом). "Почувствуйте разницу" с Германией. Я не думаю, что уж очень много тех кто "делает деньги" в Украине, делает это настолько-же эффективно. Я не о чиновниках сейчас, а о предприимчивых людях.
Германия в целом не топ по ЗП, у них как-то все чересчур усреднено.
Кто в Европе ТОП? Неужели Украина?[/quote]
Ну, со слов коллег, что переехали туда, они когда в Швейцарию заезжают, чувствуют себя нищебродами:) А вообще, в Европе в целом усредниловка очень сильная,в отличие, например, от США.