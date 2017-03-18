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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:08
Скажите, а при сдаче в аренду, вы ключ от почтового ящика отдаете арендаторам или себе оставляете?
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eastpak
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:09
eastpak написав:
Скажите, а при сдаче в аренду, вы ключ от почтового ящика отдаете арендаторам или себе оставляете?
Зачем он им? Ваши счета забирать.
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vitaliian
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Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
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