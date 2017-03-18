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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2142214321442145
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:08

Скажите, а при сдаче в аренду, вы ключ от почтового ящика отдаете арендаторам или себе оставляете?
eastpak
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:09

  eastpak написав:Скажите, а при сдаче в аренду, вы ключ от почтового ящика отдаете арендаторам или себе оставляете?

Зачем он им? Ваши счета забирать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:28

  Bolt написав:Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия:
-без обр.1500-2000€;
-среднее специальное 2500-3500€;
-вышка 4-6к€
Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.

Скоро и у нас так будет.
Дия-сити этому очень поспособствует.
Не такая уж и далекая перспектива. Как только туда зайдут крупные галеры с типовыми контрактами и пунктами о неконкуренции, так этот карточный домик по зарплатам начнет складываться.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_Mykola_ написав:
  Bolt написав:Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия:
-без обр.1500-2000€;
-среднее специальное 2500-3500€;
-вышка 4-6к€
Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.

Скоро и у нас так будет.
Дия-сити этому очень поспособствует.
Не такая уж и далекая перспектива. Как только туда зайдут крупные галеры с типовыми контрактами и пунктами о неконкуренции, так этот карточный домик по зарплатам начнет складываться.
Крупные галеры будут платить чуть ниже общемировых цен с дисконтом, так как уже практикуются прямые контракты и трудовая миграция для молодых и умных.

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Foridm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:48

  Foridm написав:
_Mykola_ написав:
  Bolt написав:Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия:
-без обр.1500-2000€;
-среднее специальное 2500-3500€;
-вышка 4-6к€
Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.

Скоро и у нас так будет.
Дия-сити этому очень поспособствует.
Не такая уж и далекая перспектива. Как только туда зайдут крупные галеры с типовыми контрактами и пунктами о неконкуренции, так этот карточный домик по зарплатам начнет складываться.
Крупные галеры будут платить чуть ниже общемировых цен с дисконтом, так как уже практикуются прямые контракты и трудовая миграция для молодых и умных.

Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk

Трудовая миграция для ИТ-шников в свете удаленки и налогообложения уже не так актуальна.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:54

  kingkongovets написав:
roberto dark написав:
  kingkongovets написав:
подольский мостовой переход

Я немного не в курсе, а какая связь этого моста и Броваров?
он должен в итоге выйти через волкова на броварское шоссе

тобто тепер Хрещатик стане ближче до Броварів?
Чи на Поділ переміститься діловий центр?
А як же Сєрміля?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:20

  _Mykola_ написав:
  Bolt написав:Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия:
-без обр.1500-2000€;
-среднее специальное 2500-3500€;
-вышка 4-6к€
Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.

Скоро и у нас так будет.
Дия-сити этому очень поспособствует.
Не такая уж и далекая перспектива. Как только туда зайдут крупные галеры с типовыми контрактами и пунктами о неконкуренции, так этот карточный домик по зарплатам начнет складываться.

ну зайдуть, точніше вони і так є, і що?
ну вже було колись ІТ Асоціація і договір про непереманювання і шо?
складеться домік по з.п., складеться аутсорс., але Миколі буде втіха,
хоча, скоріше таки буде #крахбакса.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 23:57

  Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:Германия в целом не топ по ЗП, у них как-то все чересчур усреднено.




Ну, со слов коллег, что переехали туда, они когда в Швейцарию заезжают, чувствуют себя нищебродами:)
А вообще, в Европе в целом усредниловка очень сильная,в отличие, например, от США.


Пардон, я не точно сформулировал вопрос - Кто в ЕС ТОП? Швейцария - не ЕС и вообще отдельная пестня. Очень хотел-бы там пожить несколько лет, чтобы узнать поближе. Цюрих по средней почасовой зарплате был несколько лет назад на первом месте именно в Европе среди городов с 42 баксами (уж пардоньте, эталон) в час.
rjkz
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