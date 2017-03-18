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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:08
Скажите, а при сдаче в аренду, вы ключ от почтового ящика отдаете арендаторам или себе оставляете?
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eastpak
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:09
eastpak написав:
Скажите, а при сдаче в аренду, вы ключ от почтового ящика отдаете арендаторам или себе оставляете?
Зачем он им? Ваши счета забирать.
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vitaliian
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:28
Bolt написав:
Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия:
-без обр.1500-2000€;
-среднее специальное 2500-3500€;
-вышка 4-6к€
Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.
Скоро и у нас так будет.
Дия-сити этому очень поспособствует.
Не такая уж и далекая перспектива. Как только туда зайдут крупные галеры с типовыми контрактами и пунктами о неконкуренции, так этот карточный домик по зарплатам начнет складываться.
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_Mykola_
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:38
_Mykola_ написав: Bolt написав:
Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия:
-без обр.1500-2000€;
-среднее специальное 2500-3500€;
-вышка 4-6к€
Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.
Скоро и у нас так будет.
Дия-сити этому очень поспособствует.
Не такая уж и далекая перспектива. Как только туда зайдут крупные галеры с типовыми контрактами и пунктами о неконкуренции, так этот карточный домик по зарплатам начнет складываться.
Крупные галеры будут платить чуть ниже общемировых цен с дисконтом, так как уже практикуются прямые контракты и трудовая миграция для молодых и умных.
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Foridm
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:48
Foridm написав: _Mykola_ написав: Bolt написав:
Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия:
-без обр.1500-2000€;
-среднее специальное 2500-3500€;
-вышка 4-6к€
Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.
Скоро и у нас так будет.
Дия-сити этому очень поспособствует.
Не такая уж и далекая перспектива. Как только туда зайдут крупные галеры с типовыми контрактами и пунктами о неконкуренции, так этот карточный домик по зарплатам начнет складываться.
Крупные галеры будут платить чуть ниже общемировых цен с дисконтом, так как уже практикуются прямые контракты и трудовая миграция для молодых и умных.
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Трудовая миграция для ИТ-шников в свете удаленки и налогообложения уже не так актуальна.
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Bolt
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Додано: Вів 28 вер, 2021 20:54
kingkongovets написав: roberto dark написав: kingkongovets написав:
подольский мостовой переход
Я немного не в курсе, а какая связь этого моста и Броваров?
он должен в итоге выйти через волкова на броварское шоссе
тобто тепер Хрещатик стане ближче до Броварів?
Чи на Поділ переміститься діловий центр?
А як же Сєрміля?
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flyman
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Додано: Вів 28 вер, 2021 21:20
_Mykola_ написав: Bolt написав:
Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия:
-без обр.1500-2000€;
-среднее специальное 2500-3500€;
-вышка 4-6к€
Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.
Скоро и у нас так будет.
Дия-сити этому очень поспособствует.
Не такая уж и далекая перспектива. Как только туда зайдут крупные галеры с типовыми контрактами и пунктами о неконкуренции, так этот карточный домик по зарплатам начнет складываться.
ну зайдуть, точніше вони і так є, і що?
ну вже було колись ІТ Асоціація і договір про непереманювання і шо?
складеться домік по з.п., складеться аутсорс., але Миколі буде втіха,
хоча, скоріше таки буде #крахбакса.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 23:57
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
Германия в целом не топ по ЗП, у них как-то все чересчур усреднено.
Ну, со слов коллег, что переехали туда, они когда в Швейцарию заезжают, чувствуют себя нищебродами:)
А вообще, в Европе в целом усредниловка очень сильная,в отличие, например, от США.
Пардон, я не точно сформулировал вопрос - Кто в ЕС ТОП? Швейцария - не ЕС и вообще отдельная пестня. Очень хотел-бы там пожить несколько лет, чтобы узнать поближе. Цюрих по средней почасовой зарплате был несколько лет назад на первом месте именно в Европе среди городов с 42 баксами (уж пардоньте, эталон) в час.
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