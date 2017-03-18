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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:06
_Mykola_ написав: Bolt написав:
Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия:
-без обр.1500-2000€;
-среднее специальное 2500-3500€;
-вышка 4-6к€
Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.
Скоро и у нас так будет.
Дия-сити этому очень поспособствует.
Не такая уж и далекая перспектива. Как только туда зайдут крупные галеры с типовыми контрактами и пунктами о неконкуренции, так этот карточный домик по зарплатам начнет складываться.
Типовые договора и так есть, никто не мешает и сейчас добавлять пункт о непереманивании, для этого закон не нужен, так что в целом не поменяется ничего. За дию ратуют больше те, кто сам хочет поменьше налогов за сотрудников платить, но не может - банки, например. Им очень тяжело конкурировать с галерами, держа людей в штате на белой ЗП, при одинаковой ЗП на руки человек обходится им дороже наполовину
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Faceless
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Додано: Сер 29 вер, 2021 12:07
_Mykola_ написав: Foridm написав:
Крупные галеры будут платить чуть ниже общемировых цен с дисконтом, так как уже практикуются прямые контракты и трудовая миграция для молодых и умных.
Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk
Крупные галеры это большая половина нашего рынка ИТ, согласованность контрактов у них приведет неизбежно к падению з/п в ИТ. Именно аутсорсеры вытянули зарплаты у всех остальных ИТ, из-за большого перетока специалистов в свое время. Падение зарплат у аутсорсеров потянет снижение з/п у остальных ИТ контор.
ИМХО. В разрезе десяти-двадцати лет ИТ перестанет быть в Украине, да и не только таким мегаприбыльным делом как сейчас и причина не только в нашем законодательстве, ИИ постепенно начнет вытеснять людей из ИТ, но молодые "сеньеры" пока этого не замечают, и думают что эльдорадо будет всегда.
Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе
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Faceless
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Додано: Сер 29 вер, 2021 13:18
Faceless написав:
Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе
Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.
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_Mykola_
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Додано: Сер 29 вер, 2021 13:40
_Mykola_ написав: Faceless написав:
Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе
Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.
Доходность начинает падать в ИТ - это какое-то будущее. Этот год пока бурный рост. Не читали слез рекрутеров?
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Foridm
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Додано: Сер 29 вер, 2021 13:48
_Mykola_ написав: Foridm написав:
Крупные галеры будут платить чуть ниже общемировых цен с дисконтом, так как уже практикуются прямые контракты и трудовая миграция для молодых и умных.
Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk
Крупные галеры это большая половина нашего рынка ИТ, согласованность контрактов у них приведет неизбежно к падению з/п в ИТ. Именно аутсорсеры вытянули зарплаты у всех остальных ИТ, из-за большого перетока специалистов в свое время. Падение зарплат у аутсорсеров потянет снижение з/п у остальных ИТ контор.
ИМХО. В разрезе десяти-двадцати лет ИТ перестанет быть в Украине, да и не только таким мегаприбыльным делом как сейчас и причина не только в нашем законодательстве, ИИ постепенно начнет вытеснять людей из ИТ, но молодые "сеньеры" пока этого не замечают, и думают что эльдорадо будет всегда.
Микола, давай краще про те яким дротом розводити електрику, і які розетки ліпше, вбудовані чи накладні...
Але чути таку маячню про ІТ від людини далекої від неї, хіба кухаркам та таксистам.
Ще є такий Орест, шпеціаліст по крипті, то він вангує закат епохи крипти зокрема і блокчейна загалом.
Є вже, навіть, відставив пачку вина, що бахнути за упокій, коли це станеться.
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flyman
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Додано: Сер 29 вер, 2021 14:20
Foridm написав: _Mykola_ написав: Faceless написав:
Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе
Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.
Доходность начинает падать в ИТ - это какое-то будущее. Этот год пока бурный рост. Не читали слез рекрутеров?
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Сегодня слезы рекрутеров, завтра - облом у зажравшихся девелоперов, за год ситуация может изменится на противоположную легко
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Faceless
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:08
Faceless написав:
Сегодня слезы рекрутеров, завтра - облом у зажравшихся девелоперов, за год ситуация может изменится на противоположную легко
Ага, весной прошлого года, на мороз галеры резко выставили сотни специалистов.
Через квартал, положение поправилось, но факт остается фактом.
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_Mykola_
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:10
flyman написав:
Микола, давай краще про те яким дротом розводити електрику, і які розетки ліпше, вбудовані чи накладні...
Але чути таку маячню про ІТ від людини далекої від неї, хіба кухаркам та таксистам.
Ще є такий Орест, шпеціаліст по крипті, то він вангує закат епохи крипти зокрема і блокчейна загалом.
Є вже, навіть, відставив пачку вина, що бахнути за упокій, коли це станеться.
Так ликбез же вроде уже не раз был и по розеткам, и кабелям и автоматике, и Вы, наверное, его усвоили успешно, неужели надо повторить?
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_Mykola_
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:25
_Mykola_ написав: Faceless написав:
Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе
Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.
От коли досягнуть тут рейти тих висот, які в Долині, тоді можна і буде мріяти про сдування ойті.
Але тоді, і ціни КРЖН будуть на рівні ЛА
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flyman
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:27
_Mykola_ написав: flyman написав:
Микола, давай краще про те яким дротом розводити електрику, і які розетки ліпше, вбудовані чи накладні...
Але чути таку маячню про ІТ від людини далекої від неї, хіба кухаркам та таксистам.
Ще є такий Орест, шпеціаліст по крипті, то він вангує закат епохи крипти зокрема і блокчейна загалом.
Є вже, навіть, відставив пачку вина, що бахнути за упокій, коли це станеться.
Так ликбез же вроде уже не раз был и по розеткам, и кабелям и автоматике, и Вы, наверное, его усвоили успешно, неужели надо повторить?
Звичайно, повторєньє мать ученья.
А от про похорини ойті, від врезеточників чути досить дивно. Якісь еротичні мрії.
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flyman
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