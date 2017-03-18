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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2144214521462147>
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_Mykola_ написав:
  Bolt написав:Смотрю в гермашке четкая градация ЗП от уровня образоваия:
-без обр.1500-2000€;
-среднее специальное 2500-3500€;
-вышка 4-6к€
Что мне понравилось инж.-механик зарабатывает процентов на 15 больше програмистов.Это в Украине в 10 раз меньше.

Скоро и у нас так будет.
Дия-сити этому очень поспособствует.
Не такая уж и далекая перспектива. Как только туда зайдут крупные галеры с типовыми контрактами и пунктами о неконкуренции, так этот карточный домик по зарплатам начнет складываться.
Типовые договора и так есть, никто не мешает и сейчас добавлять пункт о непереманивании, для этого закон не нужен, так что в целом не поменяется ничего. За дию ратуют больше те, кто сам хочет поменьше налогов за сотрудников платить, но не может - банки, например. Им очень тяжело конкурировать с галерами, держа людей в штате на белой ЗП, при одинаковой ЗП на руки человек обходится им дороже наполовину
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_Mykola_ написав:
  Foridm написав:Крупные галеры будут платить чуть ниже общемировых цен с дисконтом, так как уже практикуются прямые контракты и трудовая миграция для молодых и умных.

Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk

Крупные галеры это большая половина нашего рынка ИТ, согласованность контрактов у них приведет неизбежно к падению з/п в ИТ. Именно аутсорсеры вытянули зарплаты у всех остальных ИТ, из-за большого перетока специалистов в свое время. Падение зарплат у аутсорсеров потянет снижение з/п у остальных ИТ контор.

ИМХО. В разрезе десяти-двадцати лет ИТ перестанет быть в Украине, да и не только таким мегаприбыльным делом как сейчас и причина не только в нашем законодательстве, ИИ постепенно начнет вытеснять людей из ИТ, но молодые "сеньеры" пока этого не замечают, и думают что эльдорадо будет всегда.
Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:18

  Faceless написав:Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе

Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:40

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_Mykola_ написав:
  Faceless написав:Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе

Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.
Доходность начинает падать в ИТ - это какое-то будущее. Этот год пока бурный рост. Не читали слез рекрутеров?

Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk
Foridm
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:48

  _Mykola_ написав:
  Foridm написав:Крупные галеры будут платить чуть ниже общемировых цен с дисконтом, так как уже практикуются прямые контракты и трудовая миграция для молодых и умных.

Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk

Крупные галеры это большая половина нашего рынка ИТ, согласованность контрактов у них приведет неизбежно к падению з/п в ИТ. Именно аутсорсеры вытянули зарплаты у всех остальных ИТ, из-за большого перетока специалистов в свое время. Падение зарплат у аутсорсеров потянет снижение з/п у остальных ИТ контор.

ИМХО. В разрезе десяти-двадцати лет ИТ перестанет быть в Украине, да и не только таким мегаприбыльным делом как сейчас и причина не только в нашем законодательстве, ИИ постепенно начнет вытеснять людей из ИТ, но молодые "сеньеры" пока этого не замечают, и думают что эльдорадо будет всегда.

Микола, давай краще про те яким дротом розводити електрику, і які розетки ліпше, вбудовані чи накладні...
Але чути таку маячню про ІТ від людини далекої від неї, хіба кухаркам та таксистам.
Ще є такий Орест, шпеціаліст по крипті, то він вангує закат епохи крипти зокрема і блокчейна загалом.
Є вже, навіть, відставив пачку вина, що бахнути за упокій, коли це станеться.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Foridm написав:
_Mykola_ написав:
  Faceless написав:Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе

Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.
Доходность начинает падать в ИТ - это какое-то будущее. Этот год пока бурный рост. Не читали слез рекрутеров?

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Сегодня слезы рекрутеров, завтра - облом у зажравшихся девелоперов, за год ситуация может изменится на противоположную легко
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:08

  Faceless написав:Сегодня слезы рекрутеров, завтра - облом у зажравшихся девелоперов, за год ситуация может изменится на противоположную легко

Ага, весной прошлого года, на мороз галеры резко выставили сотни специалистов.
Через квартал, положение поправилось, но факт остается фактом.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:10

  flyman написав:Микола, давай краще про те яким дротом розводити електрику, і які розетки ліпше, вбудовані чи накладні...
Але чути таку маячню про ІТ від людини далекої від неї, хіба кухаркам та таксистам.
Ще є такий Орест, шпеціаліст по крипті, то він вангує закат епохи крипти зокрема і блокчейна загалом.
Є вже, навіть, відставив пачку вина, що бахнути за упокій, коли це станеться.

Так ликбез же вроде уже не раз был и по розеткам, и кабелям и автоматике, и Вы, наверное, его усвоили успешно, неужели надо повторить? :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:25

  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе

Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.

От коли досягнуть тут рейти тих висот, які в Долині, тоді можна і буде мріяти про сдування ойті.
Але тоді, і ціни КРЖН будуть на рівні ЛА :shock:
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:27

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:Микола, давай краще про те яким дротом розводити електрику, і які розетки ліпше, вбудовані чи накладні...
Але чути таку маячню про ІТ від людини далекої від неї, хіба кухаркам та таксистам.
Ще є такий Орест, шпеціаліст по крипті, то він вангує закат епохи крипти зокрема і блокчейна загалом.
Є вже, навіть, відставив пачку вина, що бахнути за упокій, коли це станеться.

Так ликбез же вроде уже не раз был и по розеткам, и кабелям и автоматике, и Вы, наверное, его усвоили успешно, неужели надо повторить? :lol:

Звичайно, повторєньє мать ученья.
А от про похорини ойті, від врезеточників чути досить дивно. Якісь еротичні мрії.
flyman
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