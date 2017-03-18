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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2144214521462147
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:30

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе

Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.

От коли досягнуть тут рейти тих висот, які в Долині, тоді можна і буде мріяти про сдування ойті.
Але тоді, і ціни КРЖН будуть на рівні ЛА :shock:

Когда рейты дотянутся хотя бы вполовину, тут галерам делать уже будет нечего и никакого роста уже не будет. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:32

  flyman написав:Звичайно, повторєньє мать ученья.
А от про похорини ойті, від врезеточників чути досить дивно. Якісь еротичні мрії.

Давайте фоточкі с новых кавалирок, будем их разбирать на правильность электрики.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

flyman написав:
  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе

Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.

От коли досягнуть тут рейти тих висот, які в Долині, тоді можна і буде мріяти про сдування ойті.
Але тоді, і ціни КРЖН будуть на рівні ЛА :shock:
Які там в індусів рейти нагадайте
Faceless
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  #<1 ... 2144214521462147
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