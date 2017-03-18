Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:30
flyman написав: _Mykola_ написав: Faceless написав:
Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе
Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.
От коли досягнуть тут рейти тих висот, які в Долині, тоді можна і буде мріяти про сдування ойті.
Але тоді, і ціни КРЖН будуть на рівні ЛА
Когда рейты дотянутся хотя бы вполовину, тут галерам делать уже будет нечего и никакого роста уже не будет.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:32
flyman написав:
Звичайно, повторєньє мать ученья.
А от про похорини ойті, від врезеточників чути досить дивно. Якісь еротичні мрії.
Давайте фоточкі с новых кавалирок, будем их разбирать на правильность электрики.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:39
flyman написав: _Mykola_ написав: Faceless написав:
Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе
Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.
От коли досягнуть тут рейти тих висот, які в Долині, тоді можна і буде мріяти про сдування ойті.
Але тоді, і ціни КРЖН будуть на рівні ЛА
Які там в індусів рейти нагадайте
Faceless
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:00
Той чарівний момент, коли прапор класової боротьби проти "зажравшихся девелоперов" із "Києва Фейслесса" підняв сам Фейслес )))
Востаннє редагувалось
Рыба-сом
в Сер 29 вер, 2021 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 17:04
Faceless написав:
Які там в індусів рейти нагадайте
Нагадайте, будь ласка.
Як мені розповідав колега-індієць, там все по грошах норм, особливо на фоні цін Індії (тобто аналог України), їдуть "в Європи" лише "за цивілізацією", матеріально в більшості випадків це невигідно.
Рыба-сом
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:57
Рыба-сом написав: Faceless написав:
Які там в індусів рейти нагадайте
Нагадайте, будь ласка.
Як мені розповідав колега-індієць, там все по грошах норм, особливо на фоні цін Індії (тобто аналог України), їдуть "в Європи" лише "за цивілізацією", матеріально в більшості випадків це невигідно.
Я тому й питаю, що статистики не маю. Але нібито вони в середньому дешевше наших
Faceless
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:06
_Mykola_ написав: flyman написав:
Звичайно, повторєньє мать ученья.
А от про похорини ойті, від врезеточників чути досить дивно. Якісь еротичні мрії.
Давайте фоточкі с новых кавалирок, будем их разбирать на правильность электрики.
Что скажете за такую кавалирочку, розеток не маловато будет?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1k ... MSZhS.html
RomaS
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