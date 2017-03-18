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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2144214521462147
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:30

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе

Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.

От коли досягнуть тут рейти тих висот, які в Долині, тоді можна і буде мріяти про сдування ойті.
Але тоді, і ціни КРЖН будуть на рівні ЛА :shock:

Когда рейты дотянутся хотя бы вполовину, тут галерам делать уже будет нечего и никакого роста уже не будет. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:32

  flyman написав:Звичайно, повторєньє мать ученья.
А от про похорини ойті, від врезеточників чути досить дивно. Якісь еротичні мрії.

Давайте фоточкі с новых кавалирок, будем их разбирать на правильность электрики.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

flyman написав:
  _Mykola_ написав:
  Faceless написав:Эльдорадо рано или поздно должно закончится, вне зависимости от ИИ и Дии, это просто неизбежно само по себе

Чем-то ситуация в ИТ начинает напоминать рынок арендных квартир, многие входят в этот бизнес, но доходность начинает падать и конкуренция растет.

От коли досягнуть тут рейти тих висот, які в Долині, тоді можна і буде мріяти про сдування ойті.
Але тоді, і ціни КРЖН будуть на рівні ЛА :shock:
Які там в індусів рейти нагадайте
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:00

Спостерігаємо з попкорном

Той чарівний момент, коли прапор класової боротьби проти "зажравшихся девелоперов" із "Києва Фейслесса" підняв сам Фейслес )))
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Сер 29 вер, 2021 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Faceless написав:Які там в індусів рейти нагадайте

Нагадайте, будь ласка.
Як мені розповідав колега-індієць, там все по грошах норм, особливо на фоні цін Індії (тобто аналог України), їдуть "в Європи" лише "за цивілізацією", матеріально в більшості випадків це невигідно.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:57

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Рыба-сом написав:
  Faceless написав:Які там в індусів рейти нагадайте

Нагадайте, будь ласка.
Як мені розповідав колега-індієць, там все по грошах норм, особливо на фоні цін Індії (тобто аналог України), їдуть "в Європи" лише "за цивілізацією", матеріально в більшості випадків це невигідно.


Я тому й питаю, що статистики не маю. Але нібито вони в середньому дешевше наших
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:06

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:Звичайно, повторєньє мать ученья.
А от про похорини ойті, від врезеточників чути досить дивно. Якісь еротичні мрії.

Давайте фоточкі с новых кавалирок, будем их разбирать на правильность электрики.

Что скажете за такую кавалирочку, розеток не маловато будет?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1k ... MSZhS.html
RomaS
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:15

  RomaS написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:Звичайно, повторєньє мать ученья.
А от про похорини ойті, від врезеточників чути досить дивно. Якісь еротичні мрії.

Давайте фоточкі с новых кавалирок, будем их разбирать на правильность электрики.

Что скажете за такую кавалирочку, розеток не маловато будет?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1k ... MSZhS.html


мастер-шеф
  airmax78 написав:Очередной мастер с OLX: https://www.facebook.com/groups/2615085 ... 481677898/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:12

  RomaS написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:Звичайно, повторєньє мать ученья.
А от про похорини ойті, від врезеточників чути досить дивно. Якісь еротичні мрії.

Давайте фоточкі с новых кавалирок, будем их разбирать на правильность электрики.

Что скажете за такую кавалирочку, розеток не маловато будет?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1k ... MSZhS.html

ИМХО: Маловато, будут удлиннители-разветвители, поставлено искючительно под текущее состояние без запаса.
И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  _Mykola_ написав:И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.

Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.

Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
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