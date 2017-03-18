zerocool написав:
Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.
Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально.
Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь.
Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?