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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2145214621472148
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:19

  zerocool написав:
  _Mykola_ написав:И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.

Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.

Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".

У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально.
Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь.
Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?
Bolt
 
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