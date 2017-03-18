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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:19
zerocool написав: _Mykola_ написав:
И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.
Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.
Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально.
Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь.
Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?
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Bolt
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:28
Bolt Есть армированные гибкие шланги по сечению видно или прозрачные тоже армированные даже выглядят прикольно, у меня красны где то валяется, но они условно гибкие. С другой стороны в колонке если избыточное давление пусть лучше трубка лопнет, чем труба. У знакомого периодически лопала трубка сразу на разрыв. Причину так и не нашли.
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vitaliian
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:39
zerocool написав:
[
Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.
Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
Если так делать под аренду, то можно влететь на большие средства. Или быть зайоганым постоянными звонками арендатора из-за ломающихся девайсов. Никогда под аренду не нужно делать все самое дешевле, особенно если это касается скрытых механизмов сантех/электрики
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hume
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:43
Bolt написав: zerocool написав: _Mykola_ написав:
И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.
Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.
Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально.
Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь.
Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?
У бойлеров в ИНСТРУКЦИИ по подключению черным по белому написано, запрещено подключать гибкими шлангами...
А знаете чем это вызвано?
Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц.
Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.
Чтобы не играть в рулетку всего-то нужно подключить бойлер нормальными трубами.
Но это несколько сложнее и установщикам просто лень, "и так сойдет"
У стиралок несколько другие шланги.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:45
vitaliian написав:Bolt
Есть армированные гибкие шланги по сечению видно или прозрачные тоже армированные даже выглядят прикольно, у меня красны где то валяется, но они условно гибкие. С другой стороны в колонке если избыточное давление пусть лучше трубка лопнет, чем труба. У знакомого периодически лопала трубка сразу на разрыв. Причину так и не нашли.
У колонки есть СВОЯ ШТАТНАЯ группа безопасности.
И если она не работает так как нужно... то эксплуатация колонки/котла недопустима, неужели мало разнесенных газом домов?
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_Mykola_
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