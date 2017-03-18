Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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_Mykola_ написав:И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.
Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.
Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально. Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь. Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?
Bolt Есть армированные гибкие шланги по сечению видно или прозрачные тоже армированные даже выглядят прикольно, у меня красны где то валяется, но они условно гибкие. С другой стороны в колонке если избыточное давление пусть лучше трубка лопнет, чем труба. У знакомого периодически лопала трубка сразу на разрыв. Причину так и не нашли.
zerocool написав:[ Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.
Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
Если так делать под аренду, то можно влететь на большие средства. Или быть зайоганым постоянными звонками арендатора из-за ломающихся девайсов. Никогда под аренду не нужно делать все самое дешевле, особенно если это касается скрытых механизмов сантех/электрики
_Mykola_ написав:И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.
Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.
Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально. Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь. Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?
У бойлеров в ИНСТРУКЦИИ по подключению черным по белому написано, запрещено подключать гибкими шлангами... А знаете чем это вызвано? Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц. Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.
Чтобы не играть в рулетку всего-то нужно подключить бойлер нормальными трубами. Но это несколько сложнее и установщикам просто лень, "и так сойдет"
vitaliian написав:Bolt Есть армированные гибкие шланги по сечению видно или прозрачные тоже армированные даже выглядят прикольно, у меня красны где то валяется, но они условно гибкие. С другой стороны в колонке если избыточное давление пусть лучше трубка лопнет, чем труба. У знакомого периодически лопала трубка сразу на разрыв. Причину так и не нашли.
У колонки есть СВОЯ ШТАТНАЯ группа безопасности. И если она не работает так как нужно... то эксплуатация колонки/котла недопустима, неужели мало разнесенных газом домов?
_Mykola_ написав:Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц. Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.
Те що вода нагрівається до 90 і потрібні хороші шланги що таке тримають - це безумовно. Але про термичне розширення - ще одна маячня, на всіх випробуваннях під підвищеним тиском - у мене текло тільки зі з'єднань, гумовий шланг якраз відмінно тримає невелике розширення. У них зовсім інша проблема - невисока довговічність гуми, особливо під підвищеними температурами, але років 5-7 воно працює.
_Mykola_ написав:[ У колонки есть СВОЯ ШТАТНАЯ группа безопасности. И если она не работает так как нужно... то эксплуатация колонки/котла недопустима, неужели мало разнесенных газом домов?
Всегда стрёмно было наличие колонки/котла в квартире. На сколько знаю такое очень часто практикуют в Ирпене и во Львове. Кстати, жду когда появятся первые жилые комплексы в Киеве с отоплением на электро котлах. Помню точно, что кто то из застройщиков анансировал
hume написав:Всегда стрёмно было наличие колонки/котла в квартире. На сколько знаю такое очень часто практикуют в Ирпене и во Львове. Кстати, жду когда появятся первые жилые комплексы в Киеве с отоплением на электро котлах. Помню точно, что кто то из застройщиков анансировал
_Mykola_ написав:[ У колонки есть СВОЯ ШТАТНАЯ группа безопасности. И если она не работает так как нужно... то эксплуатация колонки/котла недопустима, неужели мало разнесенных газом домов?
Всегда стрёмно было наличие колонки/котла в квартире. На сколько знаю такое очень часто практикуют в Ирпене и во Львове. Кстати, жду когда появятся первые жилые комплексы в Киеве с отоплением на электро котлах. Помню точно, что кто то из застройщиков анансировал
ДИМ сейчас все свои новые стройки с таким толкает: Метрополис, Автограф 2, А136. За ЛакиЛенд не интересовался, но вполне возможно, что и там так. Наверное у них свой свечной, пардон электрокотловый заводик.