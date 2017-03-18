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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2145214621472148
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:19

  zerocool написав:
  _Mykola_ написав:И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.

Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.

Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".

У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально.
Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь.
Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:28

Bolt Есть армированные гибкие шланги по сечению видно или прозрачные тоже армированные даже выглядят прикольно, у меня красны где то валяется, но они условно гибкие. С другой стороны в колонке если избыточное давление пусть лучше трубка лопнет, чем труба. У знакомого периодически лопала трубка сразу на разрыв. Причину так и не нашли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:39

  zerocool написав:[
Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.

Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".

Если так делать под аренду, то можно влететь на большие средства. Или быть зайоганым постоянными звонками арендатора из-за ломающихся девайсов. Никогда под аренду не нужно делать все самое дешевле, особенно если это касается скрытых механизмов сантех/электрики
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:43

  Bolt написав:
  zerocool написав:
  _Mykola_ написав:И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.

Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.

Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".

У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально.
Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь.
Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?

У бойлеров в ИНСТРУКЦИИ по подключению черным по белому написано, запрещено подключать гибкими шлангами...
А знаете чем это вызвано?
Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц.
Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.

Чтобы не играть в рулетку всего-то нужно подключить бойлер нормальными трубами.
Но это несколько сложнее и установщикам просто лень, "и так сойдет"

У стиралок несколько другие шланги.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:45

  vitaliian написав:Bolt Есть армированные гибкие шланги по сечению видно или прозрачные тоже армированные даже выглядят прикольно, у меня красны где то валяется, но они условно гибкие. С другой стороны в колонке если избыточное давление пусть лучше трубка лопнет, чем труба. У знакомого периодически лопала трубка сразу на разрыв. Причину так и не нашли.

У колонки есть СВОЯ ШТАТНАЯ группа безопасности.
И если она не работает так как нужно... то эксплуатация колонки/котла недопустима, неужели мало разнесенных газом домов?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:56

  _Mykola_ написав:Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц.
Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.

Що за маячня? Знайдіть мені в будь-якої з цих інструкцій, що заборонено підключати гнучкими?
https://www.moyo.ua/pub/files/documents ... 588061143/
https://www.moyo.ua/pub/files/documents ... 617191278/
https://www.moyo.ua/pub/files/documents ... 566561175/

Те що вода нагрівається до 90 і потрібні хороші шланги що таке тримають - це безумовно.
Але про термичне розширення - ще одна маячня, на всіх випробуваннях під підвищеним тиском - у мене текло тільки зі з'єднань, гумовий шланг якраз відмінно тримає невелике розширення.
У них зовсім інша проблема - невисока довговічність гуми, особливо під підвищеними температурами, але років 5-7 воно працює.
zerocool
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:30

  _Mykola_ написав:[
У колонки есть СВОЯ ШТАТНАЯ группа безопасности.
И если она не работает так как нужно... то эксплуатация колонки/котла недопустима, неужели мало разнесенных газом домов?

Всегда стрёмно было наличие колонки/котла в квартире. На сколько знаю такое очень часто практикуют в Ирпене и во Львове. Кстати, жду когда появятся первые жилые комплексы в Киеве с отоплением на электро котлах. Помню точно, что кто то из застройщиков анансировал
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:55

  hume написав:Всегда стрёмно было наличие колонки/котла в квартире. На сколько знаю такое очень часто практикуют в Ирпене и во Львове. Кстати, жду когда появятся первые жилые комплексы в Киеве с отоплением на электро котлах. Помню точно, что кто то из застройщиков анансировал

автограф -2
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:20

  hume написав:
  _Mykola_ написав:[
У колонки есть СВОЯ ШТАТНАЯ группа безопасности.
И если она не работает так как нужно... то эксплуатация колонки/котла недопустима, неужели мало разнесенных газом домов?

Всегда стрёмно было наличие колонки/котла в квартире. На сколько знаю такое очень часто практикуют в Ирпене и во Львове. Кстати, жду когда появятся первые жилые комплексы в Киеве с отоплением на электро котлах. Помню точно, что кто то из застройщиков анансировал


ДИМ сейчас все свои новые стройки с таким толкает: Метрополис, Автограф 2, А136. За ЛакиЛенд не интересовался, но вполне возможно, что и там так. Наверное у них свой свечной, пардон электрокотловый :mrgreen: заводик.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 20:18

  drevlyanin написав:ДИМ сейчас все свои новые стройки с таким толкает: Метрополис, Автограф 2, А136. За ЛакиЛенд не интересовался, но вполне возможно, что и там так. Наверное у них свой свечной, пардон электрокотловый :mrgreen: заводик.

А136 позиционируется как дом высокой культуры быта, неужели тоже с электрокотлами... Схема с крышной котельной отработана по Киеву не первый год. Очень интересно почему не идут этим путем, или решили сэкономить на всем, включая ТУ на газ?
hume
 
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  #<1 ... 2145214621472148
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