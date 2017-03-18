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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2146214721482149
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:32

  _Mykola_ написав:У бойлеров в ИНСТРУКЦИИ по подключению черным по белому написано, запрещено подключать гибкими шлангами...
А знаете чем это вызвано?
Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц.
Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.

Чтобы не играть в рулетку всего-то нужно подключить бойлер нормальными трубами.
Но это несколько сложнее и установщикам просто лень, "и так сойдет"

У стиралок несколько другие шланги.

И принимает все эти 7-9 атмосфер "плохой" бак бойлера
И бежит хомячек уверенный, что редукторы воды придумали трусы, а ставят редукторы воды лохи за новым бойлером (на радость производителю).
А у лоха с редуктором самый обычный эмалированный бак (херсонского Термикса) не течет по 10-15 лет.
Про бачки - компенсаторы теплового расширенья - не будем, а то хомячок свихнется от таких непонятных терминов.
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