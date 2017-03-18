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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Додано: Суб 02 жов, 2021 21:32
_Mykola_ написав:
У бойлеров в ИНСТРУКЦИИ по подключению черным по белому написано, запрещено подключать гибкими шлангами...
А знаете чем это вызвано?
Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц.
Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.
Чтобы не играть в рулетку всего-то нужно подключить бойлер нормальными трубами.
Но это несколько сложнее и установщикам просто лень, "и так сойдет"
У стиралок несколько другие шланги.
И принимает все эти 7-9 атмосфер "плохой" бак бойлера
И бежит хомячек уверенный, что редукторы воды придумали трусы, а ставят редукторы воды лохи за новым бойлером (на радость производителю).
А у лоха с редуктором самый обычный эмалированный бак (херсонского Термикса) не течет по 10-15 лет.
Про бачки - компенсаторы теплового расширенья - не будем, а то хомячок свихнется от таких непонятных терминов.
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UA
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Додано: Нед 03 жов, 2021 02:38
UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода
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Damien
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Додано: Нед 03 жов, 2021 03:24
_Mykola_ написав: Bolt написав: zerocool написав:
Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.
Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально.
Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь.
Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?
У бойлеров в ИНСТРУКЦИИ по подключению черным по белому написано, запрещено подключать гибкими шлангами...
А знаете чем это вызвано?
Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц.
Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.
Чтобы не играть в рулетку всего-то нужно подключить бойлер нормальными трубами.
Но это несколько сложнее и установщикам просто лень, "и так сойдет"
У стиралок несколько другие шланги.
В Дражице кажется на 6 атмосфер.
Я ставлю гибкие, но никогда не ставлю штатные ни на смесители ни на бойлера.
Испанские. Забыл бренд. Они намного толще обычных.
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rjkz
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