Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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_Mykola_ написав:У бойлеров в ИНСТРУКЦИИ по подключению черным по белому написано, запрещено подключать гибкими шлангами... А знаете чем это вызвано? Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц. Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.
Чтобы не играть в рулетку всего-то нужно подключить бойлер нормальными трубами. Но это несколько сложнее и установщикам просто лень, "и так сойдет"
У стиралок несколько другие шланги.
И принимает все эти 7-9 атмосфер "плохой" бак бойлера И бежит хомячек уверенный, что редукторы воды придумали трусы, а ставят редукторы воды лохи за новым бойлером (на радость производителю). А у лоха с редуктором самый обычный эмалированный бак (херсонского Термикса) не течет по 10-15 лет. Про бачки - компенсаторы теплового расширенья - не будем, а то хомячок свихнется от таких непонятных терминов.
zerocool написав:Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.
Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально. Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь. Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?
У бойлеров в ИНСТРУКЦИИ по подключению черным по белому написано, запрещено подключать гибкими шлангами... А знаете чем это вызвано? Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц. Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.
Чтобы не играть в рулетку всего-то нужно подключить бойлер нормальными трубами. Но это несколько сложнее и установщикам просто лень, "и так сойдет"
У стиралок несколько другие шланги.
В Дражице кажется на 6 атмосфер. Я ставлю гибкие, но никогда не ставлю штатные ни на смесители ни на бойлера. Испанские. Забыл бренд. Они намного толще обычных.
Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода
а також - від високої температури води в бойлері. Чим вища виставлена температура, тим швидше гаплик бойлеру.
Так звані "гнучкі" шланги - категорично не рекомендую ставити на водопровід. Всередині там гума. Від гарячої води - лопається через пару років, внаслідок будинок заливає з верхнього поверху по перший поверх.
Є шланги з нержавійки, є мідні шланги. Можна зробити з'єднання з металопластової труби, вона досить гнучка. Цього досить.
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Ви якось питали, в що можна інвештувати, крім києвських квартир і золота. Щоб ліквідність була високою.
В гречку (ТМ Кузер), в червону цеглу, в теплі жіночі колготки. Це вельми популярні товари.
_Mykola_ написав:И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.
Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.
Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально. Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь. Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?
Оце і є наше укро-московитське роздолбайство. Лікується свинцем, голодом, холодом, дикими штрафами. Простаки, твою ж мать.
_Mykola_ написав:Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц. Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.
Те що вода нагрівається до 90 і потрібні хороші шланги що таке тримають - це безумовно. Але про термичне розширення - ще одна маячня, на всіх випробуваннях під підвищеним тиском - у мене текло тільки зі з'єднань, гумовий шланг якраз відмінно тримає невелике розширення. У них зовсім інша проблема - невисока довговічність гуми, особливо під підвищеними температурами, але років 5-7 воно працює.
Пане, вам особисто - я рекомендую всюди на гарячу воду - ставити гумові шланги в опльотці з нержавіючої сталі. Гарні, блискучі!
zerocool написав:[ Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.
Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
Если так делать под аренду, то можно влететь на большие средства. Или быть зайоганым постоянными звонками арендатора из-за ломающихся девайсов. Никогда под аренду не нужно делать все самое дешевле, особенно если это касается скрытых механизмов сантех/электрики
Нехай простаки роблять, як вважають. Слова вони не розуміють. У селян немає авторитетів, вони все самі знають. Де паркуватись, де сміття кидати, які труби під'єднувати до бойлера