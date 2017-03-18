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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2146214721482149
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:32

  _Mykola_ написав:У бойлеров в ИНСТРУКЦИИ по подключению черным по белому написано, запрещено подключать гибкими шлангами...
А знаете чем это вызвано?
Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц.
Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.

Чтобы не играть в рулетку всего-то нужно подключить бойлер нормальными трубами.
Но это несколько сложнее и установщикам просто лень, "и так сойдет"

У стиралок несколько другие шланги.

И принимает все эти 7-9 атмосфер "плохой" бак бойлера
И бежит хомячек уверенный, что редукторы воды придумали трусы, а ставят редукторы воды лохи за новым бойлером (на радость производителю).
А у лоха с редуктором самый обычный эмалированный бак (херсонского Термикса) не течет по 10-15 лет.
Про бачки - компенсаторы теплового расширенья - не будем, а то хомячок свихнется от таких непонятных терминов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 02:38

UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 03:24

  _Mykola_ написав:
  Bolt написав:
  zerocool написав:Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.

Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".

У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально.
Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь.
Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?

У бойлеров в ИНСТРУКЦИИ по подключению черным по белому написано, запрещено подключать гибкими шлангами...
А знаете чем это вызвано?
Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц.
Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.

Чтобы не играть в рулетку всего-то нужно подключить бойлер нормальными трубами.
Но это несколько сложнее и установщикам просто лень, "и так сойдет"

У стиралок несколько другие шланги.


В Дражице кажется на 6 атмосфер.
Я ставлю гибкие, но никогда не ставлю штатные ни на смесители ни на бойлера.
Испанские. Забыл бренд. Они намного толще обычных.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 08:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

tatmech
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 08:56

  Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода

а також - від високої температури води в бойлері. Чим вища виставлена температура, тим швидше гаплик бойлеру.

Так звані "гнучкі" шланги - категорично не рекомендую ставити на водопровід. Всередині там гума. Від гарячої води - лопається через пару років, внаслідок будинок заливає з верхнього поверху по перший поверх.

Є шланги з нержавійки, є мідні шланги. Можна зробити з'єднання з металопластової труби, вона досить гнучка. Цього досить.

____

Ви якось питали, в що можна інвештувати, крім києвських квартир і золота. Щоб ліквідність була високою.

В гречку (ТМ Кузер), в червону цеглу, в теплі жіночі колготки. Це вельми популярні товари.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:03

  Bolt написав:
  zerocool написав:
  _Mykola_ написав:И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.

Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.

Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".

У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально.
Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь.
Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?

Оце і є наше укро-московитське роздолбайство.
Лікується свинцем, голодом, холодом, дикими штрафами.
Простаки, твою ж мать.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:05

  zerocool написав:
  _Mykola_ написав:Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц.
Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.

Що за маячня? Знайдіть мені в будь-якої з цих інструкцій, що заборонено підключати гнучкими?
https://www.moyo.ua/pub/files/documents ... 588061143/
https://www.moyo.ua/pub/files/documents ... 617191278/
https://www.moyo.ua/pub/files/documents ... 566561175/

Те що вода нагрівається до 90 і потрібні хороші шланги що таке тримають - це безумовно.
Але про термичне розширення - ще одна маячня, на всіх випробуваннях під підвищеним тиском - у мене текло тільки зі з'єднань, гумовий шланг якраз відмінно тримає невелике розширення.
У них зовсім інша проблема - невисока довговічність гуми, особливо під підвищеними температурами, але років 5-7 воно працює.

Пане, вам особисто - я рекомендую всюди на гарячу воду - ставити гумові шланги в опльотці з нержавіючої сталі. Гарні, блискучі!
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:08

  hume написав:
  zerocool написав:[
Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.

Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".

Если так делать под аренду, то можно влететь на большие средства. Или быть зайоганым постоянными звонками арендатора из-за ломающихся девайсов. Никогда под аренду не нужно делать все самое дешевле, особенно если это касается скрытых механизмов сантех/электрики

Нехай простаки роблять, як вважають. Слова вони не розуміють. У селян немає авторитетів, вони все самі знають. Де паркуватись, де сміття кидати, які труби під'єднувати до бойлера
Frant
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