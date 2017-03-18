Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода
Откуда давление в бойлере, он что кипит?
Мда. Панянка ніколи не чула про коефіцієнт теплового розширення??? Недарма мій батько, вчитель з 40-річним стажем, казав, що для 90% населення - цілком вистачить 8 років освіти. П.С. Якщо вода в бойлері закипить, а запобіжний клапан буде несправний - бойлер вибухне.
Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода
Откуда давление в бойлере, он что кипит?
Мда. Панянка ніколи не чула про коефіцієнт теплового розширення??? Недарма мій батько, вчитель з 40-річним стажем, казав, що для 90% населення - цілком вистачить 8 років освіти. П.С. Якщо вода в бойлері закипить, а запобіжний клапан буде несправний - бойлер вибухне.
Зачем аж 8 лет? Трехмесячные курсы, чтобы человек подпись под кредитным договором распечатанным 5 размером шрифта мог поставить и в маркете сделать выбор из 3-4 вариантов товаров... ну и хватит.
Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода
Откуда давление в бойлере, он что кипит?
Мда. Панянка ніколи не чула про коефіцієнт теплового розширення??? Недарма мій батько, вчитель з 40-річним стажем, казав, що для 90% населення - цілком вистачить 8 років освіти. П.С. Якщо вода в бойлері закипить, а запобіжний клапан буде несправний - бойлер вибухне.
похоже это у вас клапан не работает и скоро взрвется, цепляться к мужикам на форумах, фу какая мерзость. Заметьте кроме вас здесь никто не обсуждает мой пол, кроме грубого офтопа это похоже на сдвиг на сексуальной почве. У профессоров такое бывает. Ремонтируйте клапан.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 03 жов, 2021 10:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Откуда давление в бойлере, он что кипит?
Мда. Панянка ніколи не чула про коефіцієнт теплового розширення??? Недарма мій батько, вчитель з 40-річним стажем, казав, що для 90% населення - цілком вистачить 8 років освіти. П.С. Якщо вода в бойлері закипить, а запобіжний клапан буде несправний - бойлер вибухне.
похоже это у вас клапан не работает и скоро взрвется, цепляться к мужикам на форумах, фу какая мерзость
Чоловіки не ходять в шубах і колготках))) так що, Віталіана, розказуй байки про чудо-ірпенятники в інших місцях))) Коли баба пише від чоловічого імені - це зразу ж видно))) тим більше - не надто розумна.