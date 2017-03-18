RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2147214821492150
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:37

40% бюджета Киева тратится на образование.
Бессмысленные траты.
Во всяком случаи, физику можно из школьной программы убрать и сэкономить.
UA
 
Повідомлень: 5988
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:03

  vitaliian написав:
  Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода

Откуда давление в бойлере, он что кипит?

Мда.
Панянка ніколи не чула про коефіцієнт теплового розширення???
Недарма мій батько, вчитель з 40-річним стажем, казав, що для 90% населення - цілком вистачить 8 років освіти.
П.С. Якщо вода в бойлері нагріється до 95°С, а запобіжний клапан буде несправний - бойлер лопне.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 жов, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22323
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 2324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:10

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода

Откуда давление в бойлере, он что кипит?

Мда.
Панянка ніколи не чула про коефіцієнт теплового розширення???
Недарма мій батько, вчитель з 40-річним стажем, казав, що для 90% населення - цілком вистачить 8 років освіти.
П.С. Якщо вода в бойлері закипить, а запобіжний клапан буде несправний - бойлер вибухне.

Зачем аж 8 лет?
Трехмесячные курсы, чтобы человек подпись под кредитным договором распечатанным 5 размером шрифта мог поставить и в маркете сделать выбор из 3-4 вариантов товаров... ну и хватит.

https://www.youtube.com/watch?v=wLf-WGQyueY

https://www.youtube.com/watch?v=KpPiVHoiQm0
UA
 
Повідомлень: 5988
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:06

  Frant написав:
  Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода

а також - від високої температури води в бойлері. Чим вища виставлена температура, тим швидше гаплик бойлеру.

Так звані "гнучкі" шланги - категорично не рекомендую ставити на водопровід. Всередині там гума. Від гарячої води - лопається через пару років, внаслідок будинок заливає з верхнього поверху по перший поверх.

Є шланги з нержавійки, є мідні шланги. Можна зробити з'єднання з металопластової труби, вона досить гнучка. Цього досить.

____

Ви якось питали, в що можна інвештувати, крім києвських квартир і золота. Щоб ліквідність була високою.

В гречку (ТМ Кузер), в червону цеглу, в теплі жіночі колготки. Це вельми популярні товари.

Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
По поводу того, что я спрашивал про инвестиции - нет, не спрашивал, вероятно с кем-то попутали
Damien
 
Повідомлень: 429
З нами з: 28.04.20
Подякував: 274 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 12:39

  Damien написав:Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz

Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги.
У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
UA
 
Повідомлень: 5988
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:03

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода

Откуда давление в бойлере, он что кипит?

Мда.
Панянка ніколи не чула про коефіцієнт теплового розширення???
модерация почему вы за флуд и оффтоп баните а за сексуальную озабоченность этого индивида моим полом нет? Это не сайт знакомств, мой пол здесь никого интересовать не должен.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8766
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2147214821492150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 8634, 8635, 8636
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
86352 12685397
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 жов, 2021 13:33
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 66, 67, 68
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
678 340397
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 жов, 2021 17:19
Мизантрóп
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49869
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98789)
03.10.2021 14:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.