Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода
Откуда давление в бойлере, он что кипит?
Мда. Панянка ніколи не чула про коефіцієнт теплового розширення??? Недарма мій батько, вчитель з 40-річним стажем, казав, що для 90% населення - цілком вистачить 8 років освіти. П.С. Якщо вода в бойлері нагріється до 95°С, а запобіжний клапан буде несправний - бойлер лопне.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 жов, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода
Откуда давление в бойлере, он что кипит?
Мда. Панянка ніколи не чула про коефіцієнт теплового розширення??? Недарма мій батько, вчитель з 40-річним стажем, казав, що для 90% населення - цілком вистачить 8 років освіти. П.С. Якщо вода в бойлері закипить, а запобіжний клапан буде несправний - бойлер вибухне.
Зачем аж 8 лет? Трехмесячные курсы, чтобы человек подпись под кредитным договором распечатанным 5 размером шрифта мог поставить и в маркете сделать выбор из 3-4 вариантов товаров... ну и хватит.
Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода
а також - від високої температури води в бойлері. Чим вища виставлена температура, тим швидше гаплик бойлеру.
Так звані "гнучкі" шланги - категорично не рекомендую ставити на водопровід. Всередині там гума. Від гарячої води - лопається через пару років, внаслідок будинок заливає з верхнього поверху по перший поверх.
Є шланги з нержавійки, є мідні шланги. Можна зробити з'єднання з металопластової труби, вона досить гнучка. Цього досить.
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Ви якось питали, в що можна інвештувати, крім києвських квартир і золота. Щоб ліквідність була високою.
В гречку (ТМ Кузер), в червону цеглу, в теплі жіночі колготки. Це вельми популярні товари.
Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz По поводу того, что я спрашивал про инвестиции - нет, не спрашивал, вероятно с кем-то попутали
Damien написав:Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги. У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
Damien написав:Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги. У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
Damien написав:Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги. У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
Frant написав:Пане, вам особисто - я рекомендую всюди на гарячу воду - ставити гумові шланги в опльотці з нержавіючої сталі. Гарні, блискучі!
То ми одне і те ж написали - головна проблема в гнучких це гума, а зовсім не тиск, його вони тримають якраз нормально. Я ставлю найякісніші і ніколи проблем не було, хоча редуктори теж корисна штука.
Про масовий затоп теж якісь фантазії, пару раз відмовляла гума - там виникають мікротріщини і спочатку вона злегка капає, може так місяцями, це важко не помітити. А ось різна мідь і нержавійка - якщо рветься то відразу водоспадом, якщо немає контролю протікань і нікого вдома - всім сусідам радість забезпечена.