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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 жов, 2021 21:18
UA написав: Damien написав:
Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги.
У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
Религия не позволяет редукторы ставить? Понимаю, что до 9ти этажей редко бывает больше,чем три атмо, но все все же. А в высотках могут и 12 пздануть
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