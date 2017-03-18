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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 жов, 2021 21:18
UA написав: Damien написав:
Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги.
У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
Религия не позволяет редукторы ставить? Понимаю, что до 9ти этажей редко бывает больше,чем три атмо, но все все же. А в высотках могут и 12 пздануть
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hume
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Додано: Нед 03 жов, 2021 21:36
hume написав:
А136 позиционируется как дом высокой культуры быта, неужели тоже с электрокотлами... Схема с крышной котельной отработана по Киеву не первый год. Очень интересно почему не идут этим путем, или решили сэкономить на всем, включая ТУ на газ?
Вероятнее всего экономия не малая, иначе зачем отходить от проверенных решений. Многие наши застройщики очень специфически подходят к своему ремеслу. В том же Метрополисе сначала по проекту отопление было традиционное, но потом по ходу строительства переиграли, построили первых два дома и неожиданно узнали, что при такой этажности необходим противопожарный пояс и влепили уродливый козырёк по периметру. Последний хит-предлагают заходить на ремонт, но канализация временная-вырыли яму во дворе и обещают при необходимости откачивать
-300+ квартир на дом. Когда будет постоянная хз, т.к. нужно делать прокол под Академика Глушкова, но там туннели метро вроде не глубоко. То что этажность была не ясна 2 года с начала стройки-уже такая мелочь.
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drevlyanin
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Додано: Нед 03 жов, 2021 21:39
hume написав: UA написав: Damien написав:
Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги.
У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
Религия не позволяет редукторы ставить? Понимаю, что до 9ти этажей редко бывает больше,чем три атмо, но все все же. А в высотках могут и 12 пздануть
У меня была квартира на 2 этаже 9 этажной панельки холодная вода 6,5 атм, горячая 7,5.
В новострое слышал про 14 атм
ПС. Самые старые смесители Хансгрое при давлении 3 атм (редукторы есть) работают уже более 20 лет без единой заминки на хромированной медной трубе и цангах..
Говорят, что это далеко не предел именно при 3 атм.
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UA
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