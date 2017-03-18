Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода
а також - від високої температури води в бойлері. Чим вища виставлена температура, тим швидше гаплик бойлеру.
Так звані "гнучкі" шланги - категорично не рекомендую ставити на водопровід. Всередині там гума. Від гарячої води - лопається через пару років, внаслідок будинок заливає з верхнього поверху по перший поверх.
Є шланги з нержавійки, є мідні шланги. Можна зробити з'єднання з металопластової труби, вона досить гнучка. Цього досить.
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Ви якось питали, в що можна інвештувати, крім києвських квартир і золота. Щоб ліквідність була високою.
В гречку (ТМ Кузер), в червону цеглу, в теплі жіночі колготки. Це вельми популярні товари.
Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz По поводу того, что я спрашивал про инвестиции - нет, не спрашивал, вероятно с кем-то попутали
Damien написав:Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги. У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
Damien написав:Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги. У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
Damien написав:Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги. У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
Frant написав:Пане, вам особисто - я рекомендую всюди на гарячу воду - ставити гумові шланги в опльотці з нержавіючої сталі. Гарні, блискучі!
То ми одне і те ж написали - головна проблема в гнучких це гума, а зовсім не тиск, його вони тримають якраз нормально. Я ставлю найякісніші і ніколи проблем не було, хоча редуктори теж корисна штука.
Про масовий затоп теж якісь фантазії, пару раз відмовляла гума - там виникають мікротріщини і спочатку вона злегка капає, може так місяцями, це важко не помітити. А ось різна мідь і нержавійка - якщо рветься то відразу водоспадом, якщо немає контролю протікань і нікого вдома - всім сусідам радість забезпечена.
Damien написав:Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги. У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
Damien написав:Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги. У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
Религия не позволяет редукторы ставить? Понимаю, что до 9ти этажей редко бывает больше,чем три атмо, но все все же. А в высотках могут и 12 пздануть
hume написав:А136 позиционируется как дом высокой культуры быта, неужели тоже с электрокотлами... Схема с крышной котельной отработана по Киеву не первый год. Очень интересно почему не идут этим путем, или решили сэкономить на всем, включая ТУ на газ?
Вероятнее всего экономия не малая, иначе зачем отходить от проверенных решений. Многие наши застройщики очень специфически подходят к своему ремеслу. В том же Метрополисе сначала по проекту отопление было традиционное, но потом по ходу строительства переиграли, построили первых два дома и неожиданно узнали, что при такой этажности необходим противопожарный пояс и влепили уродливый козырёк по периметру. Последний хит-предлагают заходить на ремонт, но канализация временная-вырыли яму во дворе и обещают при необходимости откачивать -300+ квартир на дом. Когда будет постоянная хз, т.к. нужно делать прокол под Академика Глушкова, но там туннели метро вроде не глубоко. То что этажность была не ясна 2 года с начала стройки-уже такая мелочь.
Damien написав:Я бойлеры подключаю только гибкими шлангами из нержавейки. Это никогда не лопнет. Только надо качественную Турцию покупать, например Ayvaz
Из эстетических соображений подключаю бойлеры хромированной медной трубой через цанги. У меня, в бойлере и подводках больше 3 атмосфер не бывает, в отличии от 8-9 атмосфер у постоянных клиентов магазинов продающих бойлеры и подводки к ним.
Религия не позволяет редукторы ставить? Понимаю, что до 9ти этажей редко бывает больше,чем три атмо, но все все же. А в высотках могут и 12 пздануть
У меня была квартира на 2 этаже 9 этажной панельки холодная вода 6,5 атм, горячая 7,5. В новострое слышал про 14 атм ПС. Самые старые смесители Хансгрое при давлении 3 атм (редукторы есть) работают уже более 20 лет без единой заминки на хромированной медной трубе и цангах.. Говорят, что это далеко не предел, именно при давлении 3 атм, а не большем.
_Mykola_ написав:Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц. Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.
Те що вода нагрівається до 90 і потрібні хороші шланги що таке тримають - це безумовно. Але про термичне розширення - ще одна маячня, на всіх випробуваннях під підвищеним тиском - у мене текло тільки зі з'єднань, гумовий шланг якраз відмінно тримає невелике розширення. У них зовсім інша проблема - невисока довговічність гуми, особливо під підвищеними температурами, але років 5-7 воно працює.
https://atlantic-market.com.ua/pdf/Atla ... ukciya.pdf "Забороняється: - встановлювати ЕВАД на гнучких шлангах; - експлуатувати ЕВАД без заземлення; - експлуатувати ЕВАД без магнієвого анода, який встановлено на фланці в середині робочого бака (див. рис. 1) - експлуатувати ЕВАД зі знятою захисною кришкою електричного блока; - проводити ремонтні роботи та обслуговування при включеному в електричну мережу ЕВАД; - експлуатувати несправний ЕВАД."
И, вода в бойлере НЕ НАГРЕВАЕТСЯ до 90 градусов, максимум 65.
-Манометр поставьте, и подаблюдайте, если нигде нет протечек и прокапываний в системе, и есть исправный обратный клапан на входе в квартиру, то давление будет расти, до величины срабатывания защитного клапана бойлера, у Антлантик, штатный клапан, например расчитан на давление 7,5-8 атмосфер.
Расширение воды при нагревании, это элементарная физика, можете даже сами посчитать как меняется объем воды при нагревании, будете несколько удивлены