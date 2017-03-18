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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2148214921502151
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:48

  Damien написав:UA , не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода

ИМХО. С сухим теном бойлер с каждодневным использованием, анод "на всякий случай" меняю раз в три-4 года, хотя наверное можно и реже, т.к. он изнашивается на 10-20% максимум, но стоит отметить, что аноды беру исключительно у диллеров которые являются авторизированными для этой марки.
Ну и само-собой на холодную воду на вход стоит 5 микронный полипропиленовый фильтр, что резко уменьшает необходимость чистки всей техники, и о редких проблемах с ржавой водой узнаю только из чата дома. ;)
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 04 жов, 2021 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:50

  rjkz написав:В Дражице кажется на 6 атмосфер.
Я ставлю гибкие, но никогда не ставлю штатные ни на смесители ни на бойлера.
Испанские. Забыл бренд. Они намного толще обычных.


Если при случае будете менять/вспомните, киньте пожалуйста в личку марку. :|
_Mykola_
 
Повідомлень: 4319
З нами з: 09.02.09
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