|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 04 жов, 2021 12:48
Damien написав:UA
, не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода
ИМХО. С сухим теном бойлер с каждодневным использованием, анод "на всякий случай" меняю раз в три-4 года, хотя наверное можно и реже, т.к. он изнашивается на 10-20% максимум, но стоит отметить, что аноды беру исключительно у диллеров которые являются авторизированными для этой марки.
Ну и само-собой на холодную воду на вход стоит 5 микронный полипропиленовый фильтр, что резко уменьшает необходимость чистки всей техники, и о редких проблемах с ржавой водой узнаю только из чата дома.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 04 жов, 2021 12:55, всього редагувалось 1 раз.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4319
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 625 раз.
- Подякували: 625 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 12:50
rjkz написав:
В Дражице кажется на 6 атмосфер.
Я ставлю гибкие, но никогда не ставлю штатные ни на смесители ни на бойлера.
Испанские. Забыл бренд. Они намного толще обычных.
Если при случае будете менять/вспомните, киньте пожалуйста в личку марку.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4319
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 625 раз.
- Подякували: 625 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 20:30
При всех недостатках с количеством розеток и гибким подключением бойлера квартира сдана с первого просмотра одинокому айтишнику за 15. Всем спасибо за участие))
-
RomaS
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86472
|12708422
|
Пон 04 жов, 2021 20:24
rjkz
|
|679
|340832
|
|
|20
|49883
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|