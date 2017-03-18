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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:48
Damien написав:UA
, не сочиняйте, баки бойлеров текут не от давления, а от коррозии. Которая, в свою очередь, образуется от несвоевременной чистки и несвоевременной замены анода
ИМХО. С сухим теном бойлер с каждодневным использованием, анод "на всякий случай" меняю раз в три-4 года, хотя наверное можно и реже, т.к. он изнашивается на 10-20% максимум, но стоит отметить, что аноды беру исключительно у диллеров которые являются авторизированными для этой марки.
Ну и само-собой на холодную воду на вход стоит 5 микронный полипропиленовый фильтр, что резко уменьшает необходимость чистки всей техники, и о редких проблемах с ржавой водой узнаю только из чата дома.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 04 жов, 2021 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:50
rjkz написав:
В Дражице кажется на 6 атмосфер.
Я ставлю гибкие, но никогда не ставлю штатные ни на смесители ни на бойлера.
Испанские. Забыл бренд. Они намного толще обычных.
Если при случае будете менять/вспомните, киньте пожалуйста в личку марку.
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_Mykola_
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Додано: Пон 04 жов, 2021 20:30
При всех недостатках с количеством розеток и гибким подключением бойлера квартира сдана с первого просмотра одинокому айтишнику за 15. Всем спасибо за участие))
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RomaS
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Додано: Вів 05 жов, 2021 11:32
Тут вже і фото клапана виклали, але ще я напишу))
Навіщо тут стільки сторінок страждань/мук про тиск в бойлері, який "тисне" на шланги, якщо "взривний/стравляючий" клапан, який ВСЮДИ йде в комплекті до бойлерів(правда, краще його замінити на міцніший) виконує свою роботу на відмінно?!
Для того він і ставиться, щоб "стравлювати" зайвий тиск, щоб не накопичувався.
А гумові шланги в нержавіючому сплетінні, наприклад, наші "Харківські" - розраховані мінімум, на 5р. експлуатації.
А от ті, які були раніше - в алюмінієвому сплетінні - то ті так, могли і швидше тріснути
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:04
Бойлер технически можно подключать гибкими шлангами, так как такое же давление приходится и на гибкие шланги смесителей. Предохранительный клапан должен вполне от этого защищать. У меня было такое, что на низком этаже 16-этажки старый клапан с ослабшей пружинкой прокапывал - пытался сбросить давление.
Я всегда подключаю на вавиновских американках, которые без потери сечения, по двум причинам.
Эстетика. Шланги выглядят очень ущербно, их трудно теплоизолировать.
В шланге узкое сечение, что вместе с бойлером создает дополнительное сопротивление в линии горячей воды и ее температуру становится чуть трудней точно настроить.
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Vlad442
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:52
Vlad442 написав:
Я всегда подключаю на вавиновских американках
Про американки - зрозуміло, але чим відстань від стіни і висоту компенсуєте?
Чи ви труби випускаєте вже під конкретний бойлер, розміри якого знаєте?
Труби на пайку, чи металопластикові даєте?
Можна фото Вашого підключення бойлера?
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Додано: Сер 06 жов, 2021 18:40
_Mykola_ написав: rjkz написав:
В Дражице кажется на 6 атмосфер.
Я ставлю гибкие, но никогда не ставлю штатные ни на смесители ни на бойлера.
Испанские. Забыл бренд. Они намного толще обычных.
Если при случае будете менять/вспомните, киньте пожалуйста в личку марку.
раз испанские, скорее всего Matieu, не помню точное написание.
я на Valtec остановился, фитинги, краны, подводки, вроде качество/цена оптимально высокое. если что и Valtec плохой, не возражаю.
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antonivs3
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