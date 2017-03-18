Додано: Сер 06 жов, 2021 21:45
каждый случай нужно индивидуально рассматривать- какая порода, сколько готовы доплачивать, какое состояние и цена отделки жилья. оговорить возможность разрыва договора арендодателем после любой по счету проверки квартиры без компенсации арендатору, и посмотреть на реакцию потенциального съемщика- если адекватно воспринимает такое дополнение к договору, то почему нет, а если начнут "а зачем, а почему, у нас такой послушный волкодав", то стоит сразу отправить искать другой вариант.