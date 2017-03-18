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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2149215021512152
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:45

каждый случай нужно индивидуально рассматривать- какая порода, сколько готовы доплачивать, какое состояние и цена отделки жилья. оговорить возможность разрыва договора арендодателем после любой по счету проверки квартиры без компенсации арендатору, и посмотреть на реакцию потенциального съемщика- если адекватно воспринимает такое дополнение к договору, то почему нет, а если начнут "а зачем, а почему, у нас такой послушный волкодав", то стоит сразу отправить искать другой вариант.
antonivs3
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