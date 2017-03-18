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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2149215021512152
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вести с полей. Недавно сдана двушка в чешке, состояние - слегка освежили ремонт времен сдачи дома, первый этаж, из плюсов - до метро Левобережная 5 минут пешком - 12к + ку. В общем, зубажиння
Faceless
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