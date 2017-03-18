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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вести с полей. Недавно сдана двушка в чешке, состояние - слегка освежили ремонт времен сдачи дома, первый этаж, из плюсов - до метро Левобережная 5 минут пешком - 12к + ку. В общем, зубажиння
Додано: Чет 07 жов, 2021 06:27
Навіщо ці страждання, ця лишня робота??? "Від роботи коні дохнуть!"
Успіх-Долярчик звик все робити легко, по простому, без напруги)))
Тому най пан приєднує бойлер до водомережі - гнучкими гумовими шлангами, в опльотці з нержавійки. Згідно настанов місцевих спіціалістів.
Додано: Чет 07 жов, 2021 06:37
Можна і з собакою. Чому би і ні? "Собака - друг людини".
Краще з довгошерстною. Квартиранти з'їдуть - з шерсті, яка залишиться під диванами і шафами, зв'яжете собі носки чи галстук)))
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