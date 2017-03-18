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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2149215021512152
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вести с полей. Недавно сдана двушка в чешке, состояние - слегка освежили ремонт времен сдачи дома, первый этаж, из плюсов - до метро Левобережная 5 минут пешком - 12к + ку. В общем, зубажиння
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 06:27

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:Я всегда подключаю на вавиновских американках

Про американки - зрозуміло, але чим відстань від стіни і висоту компенсуєте?
Чи ви труби випускаєте вже під конкретний бойлер, розміри якого знаєте?
Труби на пайку, чи металопластикові даєте?

Навіщо ці страждання, ця лишня робота??? "Від роботи коні дохнуть!"
Успіх-Долярчик звик все робити легко, по простому, без напруги)))
Тому най пан приєднує бойлер до водомережі - гнучкими гумовими шлангами, в опльотці з нержавійки. Згідно настанов місцевих спіціалістів.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 06:37

  Gennadiy777 написав:Вопрос к знатокам - какие особенности сдачи квартиры сьемщикам с собакой? Лучше чтоб короткошерстая была? Или не важно. И останется ли запах от животного? Надо ли брать дополнительную страховку за собаку? Please...

Можна і з собакою. Чому би і ні? "Собака - друг людини".
Краще з довгошерстною. Квартиранти з'їдуть - з шерсті, яка залишиться під диванами і шафами, зв'яжете собі носки чи галстук)))
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:08

Пересдал одну кв-ру на Печерске +25% от предыдущей цены и максимумов сдачи. Экспозиция 3 дня, правда один просмотр и несколько десятков звонков от рыл. Добавились звонки от иностранцев: Турция, Нигерия. Сдал израильтянину.
Еще информация, знакомый риелтор предлагал предыдущему арендатору Бульвар Фонтанов за 18К, что считаю сильно ниже рынка, хотя квартиру не видел. Вот так рылы работают, не считает нужным квартиру на олх поставить.
Бывалый
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