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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вести с полей. Недавно сдана двушка в чешке, состояние - слегка освежили ремонт времен сдачи дома, первый этаж, из плюсов - до метро Левобережная 5 минут пешком - 12к + ку. В общем, зубажиння
Додано: Чет 07 жов, 2021 06:27
Навіщо ці страждання, ця лишня робота??? "Від роботи коні дохнуть!"
Успіх-Долярчик звик все робити легко, по простому, без напруги)))
Тому най пан приєднує бойлер до водомережі - гнучкими гумовими шлангами, в опльотці з нержавійки. Згідно настанов місцевих спіціалістів.
Додано: Чет 07 жов, 2021 06:37
Можна і з собакою. Чому би і ні? "Собака - друг людини".
Краще з довгошерстною. Квартиранти з'їдуть - з шерсті, яка залишиться під диванами і шафами, зв'яжете собі носки чи галстук)))
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:08
Пересдал одну кв-ру на Печерске +25% от предыдущей цены и максимумов сдачи. Экспозиция 3 дня, правда один просмотр и несколько десятков звонков от рыл. Добавились звонки от иностранцев: Турция, Нигерия. Сдал израильтянину.
Еще информация, знакомый риелтор предлагал предыдущему арендатору Бульвар Фонтанов за 18К, что считаю сильно ниже рынка, хотя квартиру не видел. Вот так рылы работают, не считает нужным квартиру на олх поставить.
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:47
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