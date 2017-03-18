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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2149215021512152
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вести с полей. Недавно сдана двушка в чешке, состояние - слегка освежили ремонт времен сдачи дома, первый этаж, из плюсов - до метро Левобережная 5 минут пешком - 12к + ку. В общем, зубажиння
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 06:27

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:Я всегда подключаю на вавиновских американках

Про американки - зрозуміло, але чим відстань від стіни і висоту компенсуєте?
Чи ви труби випускаєте вже під конкретний бойлер, розміри якого знаєте?
Труби на пайку, чи металопластикові даєте?

Навіщо ці страждання, ця лишня робота??? "Від роботи коні дохнуть!"
Успіх-Долярчик звик все робити легко, по простому, без напруги)))
Тому най пан приєднує бойлер до водомережі - гнучкими гумовими шлангами, в опльотці з нержавійки. Згідно настанов місцевих спіціалістів.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 06:37

  Gennadiy777 написав:Вопрос к знатокам - какие особенности сдачи квартиры сьемщикам с собакой? Лучше чтоб короткошерстая была? Или не важно. И останется ли запах от животного? Надо ли брать дополнительную страховку за собаку? Please...

Можна і з собакою. Чому би і ні? "Собака - друг людини".
Краще з довгошерстною. Квартиранти з'їдуть - з шерсті, яка залишиться під диванами і шафами, зв'яжете собі носки чи галстук)))
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:08

Пересдал одну кв-ру на Печерске +25% от предыдущей цены и максимумов сдачи. Экспозиция 3 дня, правда один просмотр и несколько десятков звонков от рыл. Добавились звонки от иностранцев: Турция, Нигерия. Сдал израильтянину.
Еще информация, знакомый риелтор предлагал предыдущему арендатору Бульвар Фонтанов за 18К, что считаю сильно ниже рынка, хотя квартиру не видел. Вот так рылы работают, не считает нужным квартиру на олх поставить.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:47

  Бывалый написав:знакомый риелтор предлагал предыдущему арендатору Бульвар Фонтанов за 18К, что считаю сильно ниже рынка, хотя квартиру не видел

Вероятно в соседней квартире делают ремонт или соседи притрушенные.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Господа Лендлорды!
Прошу совета по ремонту новостроя
65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.
Наш Централ Парк, кому интересно погуглите.
Вход 1030 где то за метр
Какой ремонт там сделать и как из этого пространства квадратом 8,5х7,5 где то сделать двушку?
И есть два стояка, поэтому хочу два сортира, один метров 5, а другой 2-3 чисто гостевой типа.
Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.
В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.
В ветке по Киеву по совету авторитетов ничего не пишу дабы не захламлять её
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

И это - готов на компромиссы в виде отсутствия скрытых плинтусов и плит 1200×600 серого керамогранита в душевой.
Теплый пол обязателен.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:17

  барабашов написав:Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.

Поздоровляю з купівлею!

Я думаю, що так воно й буде коштувати.Може, трохи дешевше, 400-500 дол/м2.
Ви ж не станете самі ремонтувати нерухомість. По вечорам та по вихідним дням, без свят.
Тому платіть, скільки скажуть.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:23

  antonivs3 написав:раз испанские, скорее всего Matieu, не помню точное написание.
я на Valtec остановился, фитинги, краны, подводки, вроде качество/цена оптимально высокое. если что и Valtec плохой, не возражаю.

У Valtec неплохая perfect серия кранов.
_Mykola_
 
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