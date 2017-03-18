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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вести с полей. Недавно сдана двушка в чешке, состояние - слегка освежили ремонт времен сдачи дома, первый этаж, из плюсов - до метро Левобережная 5 минут пешком - 12к + ку. В общем, зубажиння
Додано: Чет 07 жов, 2021 06:27
Навіщо ці страждання, ця лишня робота??? "Від роботи коні дохнуть!"
Успіх-Долярчик звик все робити легко, по простому, без напруги)))
Тому най пан приєднує бойлер до водомережі - гнучкими гумовими шлангами, в опльотці з нержавійки. Згідно настанов місцевих спіціалістів.
Додано: Чет 07 жов, 2021 06:37
Можна і з собакою. Чому би і ні? "Собака - друг людини".
Краще з довгошерстною. Квартиранти з'їдуть - з шерсті, яка залишиться під диванами і шафами, зв'яжете собі носки чи галстук)))
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:08
Пересдал одну кв-ру на Печерске +25% от предыдущей цены и максимумов сдачи. Экспозиция 3 дня, правда один просмотр и несколько десятков звонков от рыл. Добавились звонки от иностранцев: Турция, Нигерия. Сдал израильтянину.
Еще информация, знакомый риелтор предлагал предыдущему арендатору Бульвар Фонтанов за 18К, что считаю сильно ниже рынка, хотя квартиру не видел. Вот так рылы работают, не считает нужным квартиру на олх поставить.
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:47
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:05
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Господа Лендлорды!
Прошу совета по ремонту новостроя
65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.
Наш Централ Парк, кому интересно погуглите.
Вход 1030 где то за метр
Какой ремонт там сделать и как из этого пространства квадратом 8,5х7,5 где то сделать двушку?
И есть два стояка, поэтому хочу два сортира, один метров 5, а другой 2-3 чисто гостевой типа.
Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.
В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.
В ветке по Киеву по совету авторитетов ничего не пишу дабы не захламлять её
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:07
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
И это - готов на компромиссы в виде отсутствия скрытых плинтусов и плит 1200×600 серого керамогранита в душевой.
Теплый пол обязателен.
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:17
Поздоровляю з купівлею!
Я думаю, що так воно й буде коштувати.Може, трохи дешевше, 400-500 дол/м2.
Ви ж не станете самі ремонтувати нерухомість. По вечорам та по вихідним дням, без свят.
Тому платіть, скільки скажуть.
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:23
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