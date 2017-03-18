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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 жов, 2021 22:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вести с полей. Недавно сдана двушка в чешке, состояние - слегка освежили ремонт времен сдачи дома, первый этаж, из плюсов - до метро Левобережная 5 минут пешком - 12к + ку. В общем, зубажиння
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:08
Пересдал одну кв-ру на Печерске +25% от предыдущей цены и максимумов сдачи. Экспозиция 3 дня, правда один просмотр и несколько десятков звонков от рыл. Добавились звонки от иностранцев: Турция, Нигерия. Сдал израильтянину.
Еще информация, знакомый риелтор предлагал предыдущему арендатору Бульвар Фонтанов за 18К, что считаю сильно ниже рынка, хотя квартиру не видел. Вот так рылы работают, не считает нужным квартиру на олх поставить.
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:47
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:05
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Господа Лендлорды!
Прошу совета по ремонту новостроя
65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.
Наш Централ Парк, кому интересно погуглите.
Вход 1030 где то за метр
Какой ремонт там сделать и как из этого пространства квадратом 8,5х7,5 где то сделать двушку?
И есть два стояка, поэтому хочу два сортира, один метров 5, а другой 2-3 чисто гостевой типа.
Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.
В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.
В ветке по Киеву по совету авторитетов ничего не пишу дабы не захламлять её
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:07
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
И это - готов на компромиссы в виде отсутствия скрытых плинтусов и плит 1200×600 серого керамогранита в душевой.
Теплый пол обязателен.
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:17
Поздоровляю з купівлею!
Я думаю, що так воно й буде коштувати.Може, трохи дешевше, 400-500 дол/м2.
Ви ж не станете самі ремонтувати нерухомість. По вечорам та по вихідним дням, без свят.
Тому платіть, скільки скажуть.
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:23
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:52
Frant
Ещё рано поздравлять
Пока бронь на прелесть и мой конкурент на нее
ипотеку судорожно ищет ибо очень тоже ХО тут жить(за какой хер он ремонт будет делать - х.з.)
Ремонт как удешевить без ущерба качеству?
Додано: Чет 07 жов, 2021 12:18
Гм.
Або самі робите (хоча би частково), або наймаєте якихось недорогих будівельників. Правда, вони будуть халтурити. Правда, і дорогі халтурять)))
____
Як тільки читачі ставлять мені подяку, хтось зразу ж стирає моє повідомлення)))
Підчищення реальності, щоб всюди був "дорожай"
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 жов, 2021 12:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 07 жов, 2021 12:21
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Думаю, в 300 уложиться можно, но только если часть работ будете делать сами и считать это как "бесплатно". Примерно столько вышел у коллеги недавно ремонт, площадь чуть больше, двушка и с учётом кухни, но по времени очень долго, много работ своими руками и все закупки и доставка материалов самостоятельно. Не думаю, что в Днепре заметно дешевле работы и материалы
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