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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:57
барабашов написав:
Господа Лендлорды!
Прошу совета по ремонту новостроя
65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.
Наш Централ Парк, кому интересно погуглите.
Вход 1030 где то за метр
Какой ремонт там сделать и как из этого пространства квадратом 8,5х7,5 где то сделать двушку?
И есть два стояка, поэтому хочу два сортира, один метров 5, а другой 2-3 чисто гостевой типа.
Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.
В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.
В ветке по Киеву по совету авторитетов ничего не пишу дабы не захламлять её
"Под ключ" это с мебелью, техникой, шторами, держателем туалетной бумаги?
А то у всех разный "под ключ"
В 300 можно уложится только если самому абсолютное большинство работ делать.
Двушка возможна если сделать кухню-гостиную без окна, а из неё раздвижные перегородки в комнаты.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:59
Faceless написав:
барабашов написав:Господа Лендлорды!
Прошу совета по ремонту новостроя
65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.
Наш Централ Парк, кому интересно погуглите.
Вход 1030 где то за метр
Какой ремонт там сделать и как из этого пространства квадратом 8,5х7,5 где то сделать двушку?
И есть два стояка, поэтому хочу два сортира, один метров 5, а другой 2-3 чисто гостевой типа.
Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.
В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.
В ветке по Киеву по совету авторитетов ничего не пишу дабы не захламлять её
Думаю, в 300 уложиться можно, но только если часть работ будете делать сами и считать это как "бесплатно". Примерно столько вышел у коллеги недавно ремонт, площадь чуть больше, двушка и с учётом кухни, но по времени очень долго, много работ своими руками и все закупки и доставка материалов самостоятельно. Не думаю, что в Днепре заметно дешевле работы и материалы
300? Коллега либо не все расходы записывал, либо делал ремонт практически сам и несколько лет. Ну есть ещё вариант низкого качества исполнителей.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:16
UA написав:
300? Коллега либо не все расходы записывал, либо делал ремонт практически сам и несколько лет. Ну есть ещё вариант низкого качества исполнителей.
Многое делал сам, все возил сам, и делал года полтора. Насчет качества экспертизу не делал, но вышло на вид очень прилично. Правда, основные расходы пришлись еще на конец 2019 - начало 2020, сейчас наверно уже дороже таки
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