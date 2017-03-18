Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Господа Лендлорды! Прошу совета по ремонту новостроя 65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить. Наш Централ Парк, кому интересно погуглите. Вход 1030 где то за метр Какой ремонт там сделать и как из этого пространства квадратом 8,5х7,5 где то сделать двушку? И есть два стояка, поэтому хочу два сортира, один метров 5, а другой 2-3 чисто гостевой типа. Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы. В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем. В ветке по Киеву по совету авторитетов ничего не пишу дабы не захламлять её
"Под ключ" это с мебелью, техникой, шторами, держателем туалетной бумаги? А то у всех разный "под ключ"
В 300 можно уложится только если самому абсолютное большинство работ делать. Двушка возможна если сделать кухню-гостиную без окна, а из неё раздвижные перегородки в комнаты.
барабашов написав:Господа Лендлорды! Прошу совета по ремонту новостроя 65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить. Наш Централ Парк, кому интересно погуглите. Вход 1030 где то за метр Какой ремонт там сделать и как из этого пространства квадратом 8,5х7,5 где то сделать двушку? И есть два стояка, поэтому хочу два сортира, один метров 5, а другой 2-3 чисто гостевой типа. Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы. В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем. В ветке по Киеву по совету авторитетов ничего не пишу дабы не захламлять её
Думаю, в 300 уложиться можно, но только если часть работ будете делать сами и считать это как "бесплатно". Примерно столько вышел у коллеги недавно ремонт, площадь чуть больше, двушка и с учётом кухни, но по времени очень долго, много работ своими руками и все закупки и доставка материалов самостоятельно. Не думаю, что в Днепре заметно дешевле работы и материалы
300? Коллега либо не все расходы записывал, либо делал ремонт практически сам и несколько лет. Ну есть ещё вариант низкого качества исполнителей.
UA написав:300? Коллега либо не все расходы записывал, либо делал ремонт практически сам и несколько лет. Ну есть ещё вариант низкого качества исполнителей.
Многое делал сам, все возил сам, и делал года полтора. Насчет качества экспертизу не делал, но вышло на вид очень прилично. Правда, основные расходы пришлись еще на конец 2019 - начало 2020, сейчас наверно уже дороже таки
zerocool написав:[quote="5306579:_Mykola_"]И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.
Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.
Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".
У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально. Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь. Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?
У бойлеров в ИНСТРУКЦИИ по подключению черным по белому написано, запрещено подключать гибкими шлангами... А знаете чем это вызвано? Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц. Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.
Чтобы не играть в рулетку всего-то нужно подключить бойлер нормальными трубами. Но это несколько сложнее и установщикам просто лень, "и так сойдет"
У стиралок несколько другие шланги.[/quote]Расширительный бачок отличная вещь, специально поставил в квартире для бойлера на 80л. Удовольствие 4000 грн с установкой.
Хорошо я вам с Днепра пишу и тут по 1800(как КАН на ЛБ у вас) за метр даже в центре и под аренду только идиот сейчас купит, хотя есть и по 2200 уже предложения😨 А себе минимум 100-120 метров под 250 выйдет с приличным ремонтом, у меня друган детства-доктор наук-стоматолог с двумя личными клиниками живет менее жирно. Кто почем в Киеве в последние пару лет ремонт то делал и каков его уровень?
UA написав:300? Коллега либо не все расходы записывал, либо делал ремонт практически сам и несколько лет. Ну есть ещё вариант низкого качества исполнителей.
Многое делал сам, все возил сам, и делал года полтора. Насчет качества экспертизу не делал, но вышло на вид очень прилично. Правда, основные расходы пришлись еще на конец 2019 - начало 2020, сейчас наверно уже дороже таки
Если бы всё брал из Эпицентра - расходы улетели бы в космос. Если есть наработанные контакты (например мастеров которые не знают куда девать стыренный у заказчика материал) смета ремонта выходит более народной.
Сейчас значительно дороже, чем в 2019.
Интересен доход человека по основной профессии. Имело ли экономический смысл убивать 1,5 года жизни на ремонт?