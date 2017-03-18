Faceless написав:

барабашов написав: Господа Лендлорды!

Прошу совета по ремонту новостроя

65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.

Наш Централ Парк, кому интересно погуглите.

Вход 1030 где то за метр

Какой ремонт там сделать и как из этого пространства квадратом 8,5х7,5 где то сделать двушку?

И есть два стояка, поэтому хочу два сортира, один метров 5, а другой 2-3 чисто гостевой типа.

Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.

В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.

В ветке по Киеву по совету авторитетов ничего не пишу дабы не захламлять её

Думаю, в 300 уложиться можно, но только если часть работ будете делать сами и считать это как "бесплатно". Примерно столько вышел у коллеги недавно ремонт, площадь чуть больше, двушка и с учётом кухни, но по времени очень долго, много работ своими руками и все закупки и доставка материалов самостоятельно. Не думаю, что в Днепре заметно дешевле работы и материалы