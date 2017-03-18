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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2151215221532154>
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:57

  барабашов написав:Господа Лендлорды!
Прошу совета по ремонту новостроя
65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.
Наш Централ Парк, кому интересно погуглите.
Вход 1030 где то за метр
Какой ремонт там сделать и как из этого пространства квадратом 8,5х7,5 где то сделать двушку?
И есть два стояка, поэтому хочу два сортира, один метров 5, а другой 2-3 чисто гостевой типа.
Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.
В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.
В ветке по Киеву по совету авторитетов ничего не пишу дабы не захламлять её

"Под ключ" это с мебелью, техникой, шторами, держателем туалетной бумаги?
А то у всех разный "под ключ"

В 300 можно уложится только если самому абсолютное большинство работ делать.
Двушка возможна если сделать кухню-гостиную без окна, а из неё раздвижные перегородки в комнаты.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:59

  Faceless написав:
барабашов написав:Господа Лендлорды!
Прошу совета по ремонту новостроя
65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.
Наш Централ Парк, кому интересно погуглите.
Вход 1030 где то за метр
Какой ремонт там сделать и как из этого пространства квадратом 8,5х7,5 где то сделать двушку?
И есть два стояка, поэтому хочу два сортира, один метров 5, а другой 2-3 чисто гостевой типа.
Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.
В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.
В ветке по Киеву по совету авторитетов ничего не пишу дабы не захламлять её
Думаю, в 300 уложиться можно, но только если часть работ будете делать сами и считать это как "бесплатно". Примерно столько вышел у коллеги недавно ремонт, площадь чуть больше, двушка и с учётом кухни, но по времени очень долго, много работ своими руками и все закупки и доставка материалов самостоятельно. Не думаю, что в Днепре заметно дешевле работы и материалы

300? Коллега либо не все расходы записывал, либо делал ремонт практически сам и несколько лет. Ну есть ещё вариант низкого качества исполнителей.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:16

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:300? Коллега либо не все расходы записывал, либо делал ремонт практически сам и несколько лет. Ну есть ещё вариант низкого качества исполнителей.

Многое делал сам, все возил сам, и делал года полтора. Насчет качества экспертизу не делал, но вышло на вид очень прилично. Правда, основные расходы пришлись еще на конец 2019 - начало 2020, сейчас наверно уже дороже таки
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:30

  Faceless написав:Правда, основные расходы пришлись еще на конец 2019 - начало 2020, сейчас наверно уже дороже таки


Саме так, навіть за останній рік дууже подорожчали всі матеріали.

Що трохи дивно, в 2015-16 закупитися для такого ж ремонту обходилося десь в два рази дешевше, незважаючи на те що долар був навіть дорожче, а більша частина це імпорт. :roll:
zerocool
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:21

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_Mykola_ написав:
  Bolt написав:
  zerocool написав:[quote="5306579:_Mykola_"]И, в санузле бойлер... подключен... гибкими резиновыми трубками... чего делать категорически нельзя.

Ой, ну прям категорично, 90% бюджетних підключателей вам саме так і зроблять.

Років на 5 зійде, а далі все одно бойлер міняти разом зі шлангами - він там теж найдешевший, все робили "під оренду".

У мну два бойлера так подключены и уже десять лет полет нормально.
Но с другой стороны в доме гибким шлангом была подключена колонка.Однажды , сижу в комнате , как бы хлопок, а потом шум воды .Сначала не понял, что случилось.Захожу в кухню , а там треснул шланг и вода шурует.Ну и , что?!Заменил на такой же и не парюсь.
Пы.Сы.Да все стиралки подключаются гибкими шлангами.Много ли народа заморачивается открытием и закрытием крана при каждом использовании?

У бойлеров в ИНСТРУКЦИИ по подключению черным по белому написано, запрещено подключать гибкими шлангами...
А знаете чем это вызвано?
Чистая физика, вода при нагревании расширяется, и вследствии чего растет давление в водопроводе, в среднем защитные клапана в бойлерах стоят на 7-9 атмосфер. Антипротечки тоже стоят у единиц.
Расширительных баков в квартирных системах водоснабжения никогда не видел в реальном исполнении и давление особенно ночью, когда идет нагрев после вечерних процедур вырастает довольно серьезно.

Чтобы не играть в рулетку всего-то нужно подключить бойлер нормальными трубами.
Но это несколько сложнее и установщикам просто лень, "и так сойдет"

У стиралок несколько другие шланги.[/quote]Расширительный бачок отличная вещь, специально поставил в квартире для бойлера на 80л. Удовольствие 4000 грн с установкой.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:23

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Хорошо я вам с Днепра пишу и тут по 1800(как КАН на ЛБ у вас) за метр даже в центре и под аренду только идиот сейчас купит, хотя есть и по 2200 уже предложения😨
А себе минимум 100-120 метров под 250 выйдет с приличным ремонтом, у меня друган детства-доктор наук-стоматолог с двумя личными клиниками живет менее жирно.
Кто почем в Киеве в последние пару лет ремонт то делал и каков его уровень?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:29

  Faceless написав:
  UA написав:300? Коллега либо не все расходы записывал, либо делал ремонт практически сам и несколько лет. Ну есть ещё вариант низкого качества исполнителей.

Многое делал сам, все возил сам, и делал года полтора. Насчет качества экспертизу не делал, но вышло на вид очень прилично. Правда, основные расходы пришлись еще на конец 2019 - начало 2020, сейчас наверно уже дороже таки

Если бы всё брал из Эпицентра - расходы улетели бы в космос.
Если есть наработанные контакты (например мастеров которые не знают куда девать стыренный у заказчика материал) смета ремонта выходит более народной.

Сейчас значительно дороже, чем в 2019.

Интересен доход человека по основной профессии.
Имело ли экономический смысл убивать 1,5 года жизни на ремонт?

Хотя момент качества.
Наёмны мастера, всё что не видно глазу заказчика халтурят, ну и материал (особенно расходники) тырят.
https://www.youtube.com/watch?v=kiBIHT1csjA
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:38

  барабашов написав:Хорошо я вам с Днепра пишу и тут по 1800(как КАН на ЛБ у вас) за метр даже в центре и под аренду только идиот сейчас купит, хотя есть и по 2200 уже предложения😨
А себе минимум 100-120 метров под 250 выйдет с приличным ремонтом, у меня друган детства-доктор наук-стоматолог с двумя личными клиниками живет менее жирно.
Кто почем в Киеве в последние пару лет ремонт то делал и каков его уровень?

Пару років назад.
Якщо будете бюджетний ремонт в основному самі робити - можна вкластись в 15-20% від вартості нерухомості. Рік-півтора без вихідних і щоденно вечорами))
Якщо ремонт з прибамбасами,і частково чи повністю наймати майстрів - дорожче, 30-50%.

Зрозумійте, що ремонт - це важка праця, в пилюці, в бруді.
Знову ж, ви наймаєте людей на одноразову роботу,яка коштує втричі дорожче, ніж на ставку.

Тому, шановний п.Барабашов - готуйте гроші, і дофіга грошей)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:40

  барабашов написав:Пока бронь на прелесть и мой конкурент на нее
ипотеку судорожно ищет ибо очень тоже ХО тут жить(за какой хер он ремонт будет делать - х.з.)
Ремонт как удешевить без ущерба качеству?

ИМХО нужно брать

по удешевлению пишите в ЛС)
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:56

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Пока бронь на прелесть и мой конкурент на нее
ипотеку судорожно ищет ибо очень тоже ХО тут жить(за какой хер он ремонт будет делать - х.з.)
Ремонт как удешевить без ущерба качеству?

ИМХО нужно брать

по удешевлению пишите в ЛС)

Якщо локація хороша, в центрі чи біля нього, і на ринку небагато подібних квартир - так, треба брати.

Правда, є такий математик п.зРадіо, який прогнозує суттєве здешевлення житла в вересні 2021-січні 2022.
Чи вірити його прогнозу - кожен сам вирішує.
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