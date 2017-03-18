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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2151215221532154
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:28

  Frant написав:Правда, є такий математик п.зРадіо, який прогнозує суттєве здешевлення житла в вересні 2021-січні 2022.
Чи вірити його прогнозу - кожен сам вирішує.


рано, еще пару лет
не потому что реально а потому что надо продать застройщикам пока ажио

в принципе, по стоимости работ можно смотреть - как появится больit безработных мастеров - это оно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:35

  cohan написав:
  Frant написав:Правда, є такий математик п.зРадіо, який прогнозує суттєве здешевлення житла в вересні 2021-січні 2022.
Чи вірити його прогнозу - кожен сам вирішує.


рано, еще пару лет
не потому что реально а потому что надо продать застройщикам пока ажио

в принципе, по стоимости работ можно смотреть - как появится больit безработных мастеров - это оно

ой вэй, но таки зачем палить контору? :shock:
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