рано, еще пару лет
не потому что реально а потому что надо продать застройщикам пока ажио
в принципе, по стоимости работ можно смотреть - как появится больit безработных мастеров - это оно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:28
рано, еще пару лет
не потому что реально а потому что надо продать застройщикам пока ажио
в принципе, по стоимости работ можно смотреть - как появится больit безработных мастеров - это оно
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:35
ой вэй, но таки зачем палить контору?
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