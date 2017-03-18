Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:11

барабашов написав: Господа Лендлорды!

Прошу совета по ремонту новостроя

65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.

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Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.

В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.

Господа Лендлорды!Прошу совета по ремонту новостроя, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.....................Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.естественно? С туалетами и душем.

Я думаю, что легко. Крайний ремонт свой я делал в начале 2020 на 40 квадратах - получилось 320 за метр(полностью все, включая ершик в туалет и хлебницу). Получилось очень достойно, никакой отечественной сантехники, плитки(все Германия, Австрия, Чехия), двери картонные по 3 тыс тоже не брал.Так у меня ситуация была еще хуже, чем у Вас. Мне нужно было сначала довести до состояния "после строителей", была панель конца времен СССР.А у Вас площадь больше(чем больше площадь, тем меньше цена ремонта за метр), нет демонтажа, и в итоговую цену при подсчете Вы включаете не все(без мебели и кухни).Да, за последние полтора года цена материалов приподнялась, но с учетом более легких вводных - 300 за метр легко получится.Понятно, что это надо делать безо всяких прорабов, максимально контролировать, закупками и доставками заниматься только самому, да и вообще разбираться в процессе. Если наемные видят, что заказчик не разбирается, то будет дорого и плохо.