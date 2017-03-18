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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2151215221532154
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:28

  Frant написав:Правда, є такий математик п.зРадіо, який прогнозує суттєве здешевлення житла в вересні 2021-січні 2022.
Чи вірити його прогнозу - кожен сам вирішує.


рано, еще пару лет
не потому что реально а потому что надо продать застройщикам пока ажио

в принципе, по стоимости работ можно смотреть - как появится больit безработных мастеров - это оно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:35

  cohan написав:
  Frant написав:Правда, є такий математик п.зРадіо, який прогнозує суттєве здешевлення житла в вересні 2021-січні 2022.
Чи вірити його прогнозу - кожен сам вирішує.


рано, еще пару лет
не потому что реально а потому что надо продать застройщикам пока ажио

в принципе, по стоимости работ можно смотреть - как появится больit безработных мастеров - это оно

ой вэй, но таки зачем палить контору? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:11

  барабашов написав:Господа Лендлорды!
Прошу совета по ремонту новостроя
65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.
....................
Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.
В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.

Я думаю, что легко. Крайний ремонт свой я делал в начале 2020 на 40 квадратах - получилось 320 за метр(полностью все, включая ершик в туалет и хлебницу). Получилось очень достойно, никакой отечественной сантехники, плитки(все Германия, Австрия, Чехия), двери картонные по 3 тыс тоже не брал.
Так у меня ситуация была еще хуже, чем у Вас. Мне нужно было сначала довести до состояния "после строителей", была панель конца времен СССР.
А у Вас площадь больше(чем больше площадь, тем меньше цена ремонта за метр), нет демонтажа, и в итоговую цену при подсчете Вы включаете не все(без мебели и кухни).
Да, за последние полтора года цена материалов приподнялась, но с учетом более легких вводных - 300 за метр легко получится.
Понятно, что это надо делать безо всяких прорабов, максимально контролировать, закупками и доставками заниматься только самому, да и вообще разбираться в процессе. Если наемные видят, что заказчик не разбирается, то будет дорого и плохо.
Damien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:17

  барабашов написав:Господа Лендлорды!
Прошу совета по ремонту новостроя
65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.
Наш Централ Парк, кому интересно погуглите.
Вход 1030 где то за метр
Какой ремонт там сделать и как из этого пространства квадратом 8,5х7,5 где то сделать двушку?
И есть два стояка, поэтому хочу два сортира, один метров 5, а другой 2-3 чисто гостевой типа.
Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.
В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.
В ветке по Киеву по совету авторитетов ничего не пишу дабы не захламлять её
возьмите и посчитайте все цены в интернете, эти вопросы ни о чем одному унитаз за 1000 норм другому минимум за 12000 чтоб попе перед соседями было не стыдно. Никто лучше вас не знает какого уровня ремонта вам хочется достигнуть. Если всё делать самому, можно уложиться в вполне бюджетную сумму в 6 - 12куе за всё помещение. А если нанимать умножайте эту цифру на 2-3-4 в зависимости от жадности и воровитости строителей.

Я кроме газа, воды и электрики все делаю сам. Не то что денег жалко, просто трудно найти ответственных людей, в итоге нервы дороже денег. В ремонте никаких космических технологий нет, особенно новострой ремонтировать одно удовольствие, ни демонтажа ни строймусора.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 жов, 2021 18:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Damien написав:
  барабашов написав:Господа Лендлорды!
Прошу совета по ремонту новостроя
65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.
....................
Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.
В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.

Я думаю, что легко. Крайний ремонт свой я делал в начале 2020 на 40 квадратах - получилось 320 за метр(полностью все, включая ершик в туалет и хлебницу). Получилось очень достойно, никакой отечественной сантехники, плитки(все Германия, Австрия, Чехия), двери картонные по 3 тыс тоже не брал.
Так у меня ситуация была еще хуже, чем у Вас. Мне нужно было сначала довести до состояния "после строителей", была панель конца времен СССР.
А у Вас площадь больше(чем больше площадь, тем меньше цена ремонта за метр), нет демонтажа, и в итоговую цену при подсчете Вы включаете не все(без мебели и кухни).
Да, за последние полтора года цена материалов приподнялась, но с учетом более легких вводных - 300 за метр легко получится.
Понятно, что это надо делать безо всяких прорабов, максимально контролировать, закупками и доставками заниматься только самому, да и вообще разбираться в процессе. Если наемные видят, что заказчик не разбирается, то будет дорого и плохо.
Насчёт зависимости стоимости ремонта за метр от площади все не так однозначно. Сильно влияет количество и площадь санузлов.
Faceless
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