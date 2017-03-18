Додано: Суб 09 жов, 2021 06:48

Vlad442 написав: vitaliian написав: Если всё делать самому, можно уложиться в вполне бюджетную сумму в 6 - 12куе за всё помещение. А если нанимать умножайте эту цифру на 2-3-4 в зависимости от жадности и воровитости строителей. Если всё делать самому, можно уложиться в вполне бюджетную сумму в 6 - 12куе за всё помещение. А если нанимать умножайте эту цифру на 2-3-4 в зависимости от жадности и воровитости строителей.

Если все делать самому (даже если у вас есть на это силы и время), то, если вы не профессиональный строитель, будет очень долго и очень некачественно. Эффективней нанять хорошего прораба (сказочный персонаж) или попытаться самому вникать и освоить эту профессию. Но это получится далеко не с первой попытки и только при наличии технического склада ума. Если все делать самому (даже если у вас есть на это силы и время), то, если вы не профессиональный строитель, будет очень долго и очень некачественно. Эффективней нанять хорошего прораба (сказочный персонаж) или попытаться самому вникать и освоить эту профессию. Но это получится далеко не с первой попытки и только при наличии технического склада ума.

значит у меня к этому есть интерес, что то типа хобби, я не работаю по найму, времени свободного вагон. Если что то не нравится могу переделывать по 5 раз, строителей особо не заставишь переделать, особенно если просчет мой а они сделали всё качественно, за что должны получить плату. А переделываю часто, люблю комфорт и если ему что-то мешает долго такое не терплю.Я не ориентируюсь на мнения профессиональнов которые сделают лучше меня, на каждого профи найдется кто то кто сделает лучше чем он, это как гнаться за собственным хвостом. Арендатору либо нравится либо нет. В моих интересах чтобы ремонт стоил дешево и арендатору нравился, поскольку это моя доходность. Минимум изысков, спокойные тона, износостойкие материалы. Например двери ставлю только крашенные, их легко перекрасить цена вопроса 100 грн. Это дешевле чем выбивать с арендатора 20 тыс на замену всех дверей если он испортил одну. И когда меня спрашивают почему двери такие я им обьясняю цены чтобы перекрасить или заменить дверь и вы знаете ещё никто не сказал что он готов доплатить 20 тыс к залогу за дорогие двери. Арендаторы даже с амбициями любят считать свои деньги и нелегко с ними расстаются. Любые амбиции гасятся за минуту предложением увеличить залог на сумму амбиций, и амбиции сразу улетучиваются