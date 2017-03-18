рано, еще пару лет
не потому что реально а потому что надо продать застройщикам пока ажио
в принципе, по стоимости работ можно смотреть - как появится больit безработных мастеров - это оно
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Додано: Чет 07 жов, 2021 19:28
рано, еще пару лет
не потому что реально а потому что надо продать застройщикам пока ажио
в принципе, по стоимости работ можно смотреть - как появится больit безработных мастеров - это оно
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:35
ой вэй, но таки зачем палить контору?
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:11
Я думаю, что легко. Крайний ремонт свой я делал в начале 2020 на 40 квадратах - получилось 320 за метр(полностью все, включая ершик в туалет и хлебницу). Получилось очень достойно, никакой отечественной сантехники, плитки(все Германия, Австрия, Чехия), двери картонные по 3 тыс тоже не брал.
Так у меня ситуация была еще хуже, чем у Вас. Мне нужно было сначала довести до состояния "после строителей", была панель конца времен СССР.
А у Вас площадь больше(чем больше площадь, тем меньше цена ремонта за метр), нет демонтажа, и в итоговую цену при подсчете Вы включаете не все(без мебели и кухни).
Да, за последние полтора года цена материалов приподнялась, но с учетом более легких вводных - 300 за метр легко получится.
Понятно, что это надо делать безо всяких прорабов, максимально контролировать, закупками и доставками заниматься только самому, да и вообще разбираться в процессе. Если наемные видят, что заказчик не разбирается, то будет дорого и плохо.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:17
возьмите и посчитайте все цены в интернете, эти вопросы ни о чем одному унитаз за 1000 норм другому минимум за 12000 чтоб попе перед соседями было не стыдно. Никто лучше вас не знает какого уровня ремонта вам хочется достигнуть. Если всё делать самому, можно уложиться в вполне бюджетную сумму в 6 - 12куе за всё помещение. А если нанимать умножайте эту цифру на 2-3-4 в зависимости от жадности и воровитости строителей.
Я кроме газа, воды и электрики все делаю сам. Не то что денег жалко, просто трудно найти ответственных людей, в итоге нервы дороже денег. В ремонте никаких космических технологий нет, особенно новострой ремонтировать одно удовольствие, ни демонтажа ни строймусора.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 жов, 2021 18:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:27
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Насчёт зависимости стоимости ремонта за метр от площади все не так однозначно. Сильно влияет количество и площадь санузлов.
Додано: Суб 09 жов, 2021 00:00
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Суб 09 жов, 2021 00:06
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Если все делать самому (даже если у вас есть на это силы и время), то, если вы не профессиональный строитель, будет очень долго и очень некачественно. Эффективней нанять хорошего прораба (сказочный персонаж) или попытаться самому вникать и освоить эту профессию. Но это получится далеко не с первой попытки и только при наличии технического склада ума.
Додано: Суб 09 жов, 2021 02:05
Я их ни разу ни где не менял (Т-т-т).
Додано: Суб 09 жов, 2021 06:48
значит у меня к этому есть интерес, что то типа хобби, я не работаю по найму, времени свободного вагон. Если что то не нравится могу переделывать по 5 раз, строителей особо не заставишь переделать, особенно если просчет мой а они сделали всё качественно, за что должны получить плату. А переделываю часто, люблю комфорт и если ему что-то мешает долго такое не терплю.
Я не ориентируюсь на мнения профессиональнов которые сделают лучше меня, на каждого профи найдется кто то кто сделает лучше чем он, это как гнаться за собственным хвостом. Арендатору либо нравится либо нет. В моих интересах чтобы ремонт стоил дешево и арендатору нравился, поскольку это моя доходность. Минимум изысков, спокойные тона, износостойкие материалы. Например двери ставлю только крашенные, их легко перекрасить цена вопроса 100 грн. Это дешевле чем выбивать с арендатора 20 тыс на замену всех дверей если он испортил одну. И когда меня спрашивают почему двери такие я им обьясняю цены чтобы перекрасить или заменить дверь и вы знаете ещё никто не сказал что он готов доплатить 20 тыс к залогу за дорогие двери. Арендаторы даже с амбициями любят считать свои деньги и нелегко с ними расстаются. Любые амбиции гасятся за минуту предложением увеличить залог на сумму амбиций, и амбиции сразу улетучиваются
Додано: Суб 09 жов, 2021 09:50
Влад доброе утро
Квартира покупается ребёнку 13 лет по опекунскому и в течении какого то периода жизни, возможно это будет не 5 лет до совершеннолетия а гораздо больше, квартира будет сдаваться в силу локации и маленького метража(проживать в 2к с казематом-кухней нет ни малейшего желания) и сдаваться довольно дорого, комлекс(Централ Парк Днепр Парк Чкалова) новый и солидный. В силу обстоятельств одновременно придётся делать два ремонта, и в сталинке моей, где мы с семьёй и будем жить на моменте, а она весьма устала ибо была под арендой 18 лет, и в этом новострое. Вот и ищу пути удешевления ремонта и там и тут, обойки и линолеум естественно не планирую, но и 700 на метр просто нет. Да и нет в этом смысла при этом пике цен на жильё, если всё вдруг после моего ухода обернется не так как надо, то ремонт за 700(уставший) никто из покупателей думаю не оценит. Заранее благодарю за правильный совет, пока ещё ни к чему не приступал,
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