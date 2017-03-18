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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 09:55

Vlad442
Ценник аренды в Централ Парке около 1000уе, скорее 22-23кгрн, 65метров там, сталинка тоже должна быть не хуже. 400 уже предложили сегодня утром с одной нашей фирмы что специализируется на ремонтах(предварительно,без калькуляции), а в 300 как войти реально?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:01

  барабашов написав:Vlad442
Ценник аренды в Централ Парке около 1000уе, скорее 22-23кгрн, 65метров там, сталинка тоже должна быть не хуже. 400 уже предложили сегодня утром с одной нашей фирмы что специализируется на ремонтах(предварительно,без калькуляции), а в 300 как войти реально?

Шукай таке. Конкретно ці +- рукожопи, не дотримуються термінів.
https://rsu.company/remontomaniya/
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