Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 Ценник аренды в Централ Парке около 1000уе, скорее 22-23кгрн, 65метров там, сталинка тоже должна быть не хуже. 400 уже предложили сегодня утром с одной нашей фирмы что специализируется на ремонтах(предварительно,без калькуляции), а в 300 как войти реально?
барабашов написав:Vlad442 Ценник аренды в Централ Парке около 1000уе, скорее 22-23кгрн, 65метров там, сталинка тоже должна быть не хуже. 400 уже предложили сегодня утром с одной нашей фирмы что специализируется на ремонтах(предварительно,без калькуляции), а в 300 как войти реально?