Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Vlad442 Ценник аренды в Централ Парке около 1000уе, скорее 22-23кгрн, 65метров там, сталинка тоже должна быть не хуже. 400 уже предложили сегодня утром с одной нашей фирмы что специализируется на ремонтах(предварительно,без калькуляции), а в 300 как войти реально?
барабашов написав:Vlad442 Ценник аренды в Централ Парке около 1000уе, скорее 22-23кгрн, 65метров там, сталинка тоже должна быть не хуже. 400 уже предложили сегодня утром с одной нашей фирмы что специализируется на ремонтах(предварительно,без калькуляции), а в 300 как войти реально?
барабашов написав:Господа Лендлорды! Прошу совета по ремонту новостроя 65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить. .................... Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы. В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.
Я думаю, что легко. Крайний ремонт свой я делал в начале 2020 на 40 квадратах - получилось 320 за метр(полностью все, включая ершик в туалет и хлебницу). Получилось очень достойно, никакой отечественной сантехники, плитки(все Германия, Австрия, Чехия), двери картонные по 3 тыс тоже не брал. Так у меня ситуация была еще хуже, чем у Вас. Мне нужно было сначала довести до состояния "после строителей", была панель конца времен СССР. А у Вас площадь больше(чем больше площадь, тем меньше цена ремонта за метр), нет демонтажа, и в итоговую цену при подсчете Вы включаете не все(без мебели и кухни). Да, за последние полтора года цена материалов приподнялась, но с учетом более легких вводных - 300 за метр легко получится. Понятно, что это надо делать безо всяких прорабов, максимально контролировать, закупками и доставками заниматься только самому, да и вообще разбираться в процессе. Если наемные видят, что заказчик не разбирается, то будет дорого и плохо.
А если видят, что разбирается, то посылают на юх, потому что лохов итак хватает.
Damien написав:Я думаю, что легко. Крайний ремонт свой я делал в начале 2020 на 40 квадратах - получилось 320 за метр(полностью все, включая ершик в туалет и хлебницу). Получилось очень достойно, никакой отечественной сантехники, плитки(все Германия, Австрия, Чехия), двери картонные по 3 тыс тоже не брал.
У меня в 2019, только одни материалы+ мебель+ техника+ ёршик в туалете ( но без хлебницы) вышли 10 куе (площадь 43 метра) При этом плитка харьковская, кухня - готовые относительно дешевые шкафчики Белая церковь. Новострой, перепланировка. Правда Электрика-сантехника- черновые работа и малярка согласно Deutsches Institut für Normung (т.е. бедненько, но на 50 лет стабильной эксплуатации хватит), а не так как принято делать в Украине.
Хз как вам удалось в такую цену поместится учитывая Германия, Австрия, Чехия Или это только материалы? А работа сами по вечерам на протяжении 2 лет?
Востаннє редагувалось UA в Вів 12 жов, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.