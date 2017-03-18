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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 09:55

Vlad442
Ценник аренды в Централ Парке около 1000уе, скорее 22-23кгрн, 65метров там, сталинка тоже должна быть не хуже. 400 уже предложили сегодня утром с одной нашей фирмы что специализируется на ремонтах(предварительно,без калькуляции), а в 300 как войти реально?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:01

  барабашов написав:Vlad442
Ценник аренды в Централ Парке около 1000уе, скорее 22-23кгрн, 65метров там, сталинка тоже должна быть не хуже. 400 уже предложили сегодня утром с одной нашей фирмы что специализируется на ремонтах(предварительно,без калькуляции), а в 300 как войти реально?

Шукай таке. Конкретно ці +- рукожопи, не дотримуються термінів.
https://rsu.company/remontomaniya/
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:13

  Damien написав:
  барабашов написав:Господа Лендлорды!
Прошу совета по ремонту новостроя
65 метров, нет даже стяжки и два только окна, правда в пол и с дверями и с микробалкончиками для покурить.
....................
Кто бюджет приблизительный на ремонт предложит? Мне огласили придворные ремонтники под ключ 700-800, были посланы.
В 300 уложиться можно без мебели и кухни естественно? С туалетами и душем.

Я думаю, что легко. Крайний ремонт свой я делал в начале 2020 на 40 квадратах - получилось 320 за метр(полностью все, включая ершик в туалет и хлебницу). Получилось очень достойно, никакой отечественной сантехники, плитки(все Германия, Австрия, Чехия), двери картонные по 3 тыс тоже не брал.
Так у меня ситуация была еще хуже, чем у Вас. Мне нужно было сначала довести до состояния "после строителей", была панель конца времен СССР.
А у Вас площадь больше(чем больше площадь, тем меньше цена ремонта за метр), нет демонтажа, и в итоговую цену при подсчете Вы включаете не все(без мебели и кухни).
Да, за последние полтора года цена материалов приподнялась, но с учетом более легких вводных - 300 за метр легко получится.
Понятно, что это надо делать безо всяких прорабов, максимально контролировать, закупками и доставками заниматься только самому, да и вообще разбираться в процессе. Если наемные видят, что заказчик не разбирается, то будет дорого и плохо.


А если видят, что разбирается, то посылают на юх, потому что лохов итак хватает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:42

  Damien написав:Я думаю, что легко. Крайний ремонт свой я делал в начале 2020 на 40 квадратах - получилось 320 за метр(полностью все, включая ершик в туалет и хлебницу). Получилось очень достойно, никакой отечественной сантехники, плитки(все Германия, Австрия, Чехия), двери картонные по 3 тыс тоже не брал.

У меня в 2019, только одни материалы+ мебель+ техника+ ёршик в туалете ( но без хлебницы) вышли 10 куе (площадь 43 метра)
При этом плитка харьковская, кухня - готовые относительно дешевые шкафчики Белая церковь.
Новострой, перепланировка.
Правда Электрика-сантехника- черновые работа и малярка согласно Deutsches Institut für Normung (т.е. бедненько, но на 50 лет стабильной эксплуатации хватит), а не так как принято делать в Украине.

Хз как вам удалось в такую цену поместится учитывая Германия, Австрия, Чехия
Или это только материалы?
А работа сами по вечерам на протяжении 2 лет? :mrgreen:
Востаннє редагувалось UA в Вів 12 жов, 2021 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 22:58

  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:
  rjkz написав:В Дражице кажется на 6 атмосфер.
Я ставлю гибкие, но никогда не ставлю штатные ни на смесители ни на бойлера.
Испанские. Забыл бренд. Они намного толще обычных.


Если при случае будете менять/вспомните, киньте пожалуйста в личку марку. :|


Я их ни разу ни где не менял (Т-т-т).

Испанские и потолще это Mateu FIL-NOX
У меня такие нормально в жёстких условиях (давление) больше 10 лет простояли.
Потому и запомнил
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:работа сами по вечерам на протяжении 2 лет?
10куе за 43м2 это своя работа или нанимали? Если нанимали, какая доля наёмного труда в общей смете?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:00

  барабашов написав:Vlad442
Ценник аренды в Централ Парке около 1000уе, скорее 22-23кгрн, 65метров там, сталинка тоже должна быть не хуже. 400 уже предложили сегодня утром с одной нашей фирмы что специализируется на ремонтах(предварительно,без калькуляции), а в 300 как войти реально?

Не могу сказать точно. Нужно смотреть на конкретную квартиру и на конкретные запросы.
Если вы планируете делать в перспективе для себя или ребенка, будете вкладываться в черновые работы, а потом еще делать яркую обертку для конфетки с прицелом аренды 22-27 грн, то ИМХО ни о 300, ни о 400 речь не идет.
Я вообще не слишком понимаю, когда ремонт считают за квадратный метр.
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 12:11

  vitaliian написав:
  UA написав:работа сами по вечерам на протяжении 2 лет?
10куе за 43м2 это своя работа или нанимали? Если нанимали, какая доля наёмного труда в общей смете?

Я вижу, что это без работы. Только материалы, техника и мебель.
Vlad442
 
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