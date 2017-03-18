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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2153215421552156
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 16:58

Vlad442
У нас в центре Днепра нет готового новостроя хоть по 1100 с маленькими квартирами по 35метров
Есть Централ Парк либо 62 метра за 65, либо там же 50 метров за 60, либо Дельмар прям возле меня по баснословной цене 1300+ и пока без доков. Отшиб я не рассматриваю принципиально, если оттуда за полчаса нельзя пешком дойти в Мост Сити - это ипеня. Поэтому мы готовы на СССР конца перестройки но с низкими потолками по 1000макс. И под капитальный естественно дешевле с перспективой что дочки там как то после арендаторов будут жить. Думаю с ремонтом 2000х годов брать бесперспективно потому что проще с нуля сделать недорогой ремонт под свои замолоты.
Идея с отказом от новостроя из за лучшей локации совкошлака бред? Дети потом еслиЧЁ этот обьект лет через 10 не продадут своим ровесникам?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:15

Понятно. Значит покупка для себя. Тут форум не советчик.
Покупайте то, что нужно, а про ремонт и арендаторов думайте в последнюю очередь. Вплоть до того что купить на последние и закрыть или сдать за копейки, пока не накопите на ремонт.
Квартира, которая комфортная для жизни, и квартира, которая дает хорошую прибыль с аренды, это разные вещи.
Так же я бы не советовал делать сейчас ремонт с прицелом на будущее. Через 20 лет будут другие решения, материалы, может квартира не понадобится, может продастся. Сделайте что-то практичное под арендаторов, все равно через 20 лет мало что из того, что вы сегодня сделали, будет актуальным.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 17:34

барабашов вы ничего не перепутали, централ парк 62м с порогом входа 65куе плюс ремонт можно сдать +/- за 900-1000уе??? Да это Клондайк доходности даже по меркам Ирпеня. Дайте два! У нас трешка с ремонтом в новом жк максиму 12-13тыс грн при цене примерно как у вас в централ парке.

  барабашов написав:Ценник аренды в Централ Парке около 1000уе, скорее 22-23кгрн, 65метров там, сталинка тоже должна быть не хуже. 400 уже предложили сегодня утром с одной нашей фирмы что специализируется на ремонтах(предварительно,без калькуляции), а в 300 как войти реально?


за полчаса нельзя пешком дойти в Мост Сити - это ипеня.
с белостоцкой (массив солнечный) до мост сити как раз полчаса ходу но это ж задница из задниц.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 13 жов, 2021 18:12, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:11

vitaliian
Во первых это я думаю что двуха там может сдаваться за 22-23кгрн как у меня рядом в Дельмаре. Двуху такую продают там правда более жирную (67метров) и две лоджии, а не балкончика, аж 130куе.
Во вторых это в 22м году осенью только возможно, а какой курс будет - хер его знает. А аренда в долларе... маловероятно.
В третьих в ремонт 62метров вкинуть надо ещё 25куе минимум, я тут всех пытаю как в 20 уложиться, а мне самому гипс советуют крутить и провода укладывать(умею,не спорю,технарь по диплому) а не калькуляцию приблизительную дают.
В четвёртых - не дадут мне аренду 22, дадут 18кгрн - ну и хер с ним, детям на МакХрюк и мне на Пивас хватит.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 18:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  барабашов написав:третьих в ремонт 62метров вкинуть надо ещё 25куе миним
разошлите запрос на ремонт под ключ разным фирмам, чето 25куе овердо-уя. Имхо 15-20куе ближе к реальности если не заказывать плитку и сантехнику из Италии. Недавно покупал паркет 300 грн/метр, клал сам на акриловый мягкий клей, банка паркетного лака 100 грн. В сумме с лаком и клеем 375грн/м2 короче в 600 уе вложился. В коридоре, санузле и кухне на полу плитка под дерево. Там паркет 100 лет не нужен.
vitaliian
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