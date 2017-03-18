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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2154215521562157
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:21

  Vadim V написав:
  барабашов написав:vitaliian
Во первых это я думаю что двуха там может сдаваться за 22-23кгрн как у меня рядом в Дельмаре.

Какой ЖК ?

Европейская/Миронова 11/9
Парк это рядом с ОблАгроПромом на Комсомольской, 52б или 52в. Большой белый дом на Чкалова со стороны Серова.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:30

  барабашов написав:
  Vadim V написав:
  барабашов написав:vitaliian
Во первых это я думаю что двуха там может сдаваться за 22-23кгрн как у меня рядом в Дельмаре.

Какой ЖК ?

Европейская/Миронова 11/9
Парк это рядом с ОблАгроПромом на Комсомольской, 52б или 52в. Большой белый дом на Чкалова со стороны Серова.

Это вы про що?
п.с. Не ОблАгроПром а управление сельского хозяйства днепропетровской обл.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вадик, если вы в городе, подъедьте на угол Комсомольской и Серова и сами всё увидите посмотрев в сторону парка с этого перекрёстка
Кстати что там в ваших Гранях? Свет включили(лифты)? В жилую апартаменты уже переводят? По 1300 за метр лопухи у перекупов по переуступке что то покупают?
барабашов
 
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  #<1 ... 2154215521562157
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