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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 жов, 2021 20:21
Vadim V написав: барабашов написав:vitaliian
Во первых это я думаю что двуха там может сдаваться за 22-23кгрн как у меня рядом в Дельмаре
.
Какой ЖК ?
Европейская/Миронова 11/9
Парк это рядом с ОблАгроПромом на Комсомольской, 52б или 52в. Большой белый дом на Чкалова со стороны Серова.
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барабашов
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Додано: Нед 17 жов, 2021 09:30
барабашов написав: Vadim V написав: барабашов написав:vitaliian
Во первых это я думаю что двуха там может сдаваться за 22-23кгрн как у меня рядом в Дельмаре
.
Какой ЖК ?
Европейская/Миронова 11/9
Парк это рядом с ОблАгроПромом на Комсомольской, 52б или 52в. Большой белый дом на Чкалова со стороны Серова.
Это вы про що?
п.с. Не ОблАгроПром а управление сельского хозяйства днепропетровской обл.
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Vadim V
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Додано: Нед 17 жов, 2021 11:41
Вадик, если вы в городе, подъедьте на угол Комсомольской и Серова и сами всё увидите посмотрев в сторону парка с этого перекрёстка
Кстати что там в ваших Гранях? Свет включили(лифты)? В жилую апартаменты уже переводят? По 1300 за метр лопухи у перекупов по переуступке что то покупают?
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барабашов
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Додано: Нед 17 жов, 2021 17:34
барабашов написав:
Вадик, если вы в городе, подъедьте на угол Комсомольской и Серова и сами всё увидите посмотрев в сторону парка с этого перекрёстка
Кстати что там в ваших Гранях? Свет включили(лифты)? В жилую апартаменты уже переводят? По 1300 за метр лопухи у перекупов по переуступке что то покупают?
Ещё раз, медленно шевеля губами, перечитайте подчёркнутое .
А где строиться Централ парк я в курсе, рядом с ОблАгроПромом
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