Европейская/Миронова 11/9
Парк это рядом с ОблАгроПромом на Комсомольской, 52б или 52в. Большой белый дом на Чкалова со стороны Серова.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 20:21
Додано: Нед 17 жов, 2021 09:30
Это вы про що?
п.с. Не ОблАгроПром а управление сельского хозяйства днепропетровской обл.
Додано: Нед 17 жов, 2021 11:41
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вадик, если вы в городе, подъедьте на угол Комсомольской и Серова и сами всё увидите посмотрев в сторону парка с этого перекрёстка
Кстати что там в ваших Гранях? Свет включили(лифты)? В жилую апартаменты уже переводят? По 1300 за метр лопухи у перекупов по переуступке что то покупают?
Додано: Нед 17 жов, 2021 17:34
Ещё раз, медленно шевеля губами, перечитайте подчёркнутое .
А где строиться Централ парк я в курсе, рядом с ОблАгроПромом
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:43
в ЖК Джек Хаус делают сейчас ремонты? если снят ее, то слушать звук ремонтных работ
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