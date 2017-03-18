Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Вадик, если вы в городе, подъедьте на угол Комсомольской и Серова и сами всё увидите посмотрев в сторону парка с этого перекрёстка Кстати что там в ваших Гранях? Свет включили(лифты)? В жилую апартаменты уже переводят? По 1300 за метр лопухи у перекупов по переуступке что то покупают?
барабашов написав:Вадик, если вы в городе, подъедьте на угол Комсомольской и Серова и сами всё увидите посмотрев в сторону парка с этого перекрёстка Кстати что там в ваших Гранях? Свет включили(лифты)? В жилую апартаменты уже переводят? По 1300 за метр лопухи у перекупов по переуступке что то покупают?
Ещё раз, медленно шевеля губами, перечитайте подчёркнутое . А где строиться Централ парк я в курсе, рядом с ОблАгроПромом
Смотря что считать центром, какой метраж в каждой столице считается достаточным и какой ремонт считается эталонным. Про цену аренды однушки в центре Варшавы и Праги на уровне Берлина и Мадрида не верю. Хотя в Берлине есть хрущи по 30 метров как и на Печерске.