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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2154215521562157
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 20:21

  Vadim V написав:
  барабашов написав:vitaliian
Во первых это я думаю что двуха там может сдаваться за 22-23кгрн как у меня рядом в Дельмаре.

Какой ЖК ?

Европейская/Миронова 11/9
Парк это рядом с ОблАгроПромом на Комсомольской, 52б или 52в. Большой белый дом на Чкалова со стороны Серова.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:30

  барабашов написав:
  Vadim V написав:
  барабашов написав:vitaliian
Во первых это я думаю что двуха там может сдаваться за 22-23кгрн как у меня рядом в Дельмаре.

Какой ЖК ?

Европейская/Миронова 11/9
Парк это рядом с ОблАгроПромом на Комсомольской, 52б или 52в. Большой белый дом на Чкалова со стороны Серова.

Это вы про що?
п.с. Не ОблАгроПром а управление сельского хозяйства днепропетровской обл.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вадик, если вы в городе, подъедьте на угол Комсомольской и Серова и сами всё увидите посмотрев в сторону парка с этого перекрёстка
Кстати что там в ваших Гранях? Свет включили(лифты)? В жилую апартаменты уже переводят? По 1300 за метр лопухи у перекупов по переуступке что то покупают?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 17:34

  барабашов написав:Вадик, если вы в городе, подъедьте на угол Комсомольской и Серова и сами всё увидите посмотрев в сторону парка с этого перекрёстка
Кстати что там в ваших Гранях? Свет включили(лифты)? В жилую апартаменты уже переводят? По 1300 за метр лопухи у перекупов по переуступке что то покупают?

Ещё раз, медленно шевеля губами, перечитайте подчёркнутое . :mrgreen:
А где строиться Централ парк я в курсе, рядом с ОблАгроПромом :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:43

в ЖК Джек Хаус делают сейчас ремонты? если снят ее, то слушать звук ремонтных работ
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:35

В Германии власти будут платить 2 тысячи евро за сдачу жилья в аренду
https://news.finance.ua/ru/news/-/50242 ... a-v-arendu
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:46

Киев выглядит оооочень переоцененным с учетом доходов населения и при условии, что 620 долларов - реальная средняя цена за однуху в центре

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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 12:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Смотря что считать центром, какой метраж в каждой столице считается достаточным и какой ремонт считается эталонным.
Про цену аренды однушки в центре Варшавы и Праги на уровне Берлина и Мадрида не верю. Хотя в Берлине есть хрущи по 30 метров как и на Печерске.
барабашов
 
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