Европейская/Миронова 11/9
Парк это рядом с ОблАгроПромом на Комсомольской, 52б или 52в. Большой белый дом на Чкалова со стороны Серова.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 20:21
Додано: Нед 17 жов, 2021 09:30
Это вы про що?
п.с. Не ОблАгроПром а управление сельского хозяйства днепропетровской обл.
Додано: Нед 17 жов, 2021 11:41
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вадик, если вы в городе, подъедьте на угол Комсомольской и Серова и сами всё увидите посмотрев в сторону парка с этого перекрёстка
Кстати что там в ваших Гранях? Свет включили(лифты)? В жилую апартаменты уже переводят? По 1300 за метр лопухи у перекупов по переуступке что то покупают?
Додано: Нед 17 жов, 2021 17:34
Ещё раз, медленно шевеля губами, перечитайте подчёркнутое .
А где строиться Централ парк я в курсе, рядом с ОблАгроПромом
Додано: Вів 19 жов, 2021 22:43
в ЖК Джек Хаус делают сейчас ремонты? если снят ее, то слушать звук ремонтных работ
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:35
В Германии власти будут платить 2 тысячи евро за сдачу жилья в аренду
https://news.finance.ua/ru/news/-/50242 ... a-v-arendu
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:46
Додано: Нед 24 жов, 2021 12:52
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Смотря что считать центром, какой метраж в каждой столице считается достаточным и какой ремонт считается эталонным.
Про цену аренды однушки в центре Варшавы и Праги на уровне Берлина и Мадрида не верю. Хотя в Берлине есть хрущи по 30 метров как и на Печерске.
Додано: Нед 24 жов, 2021 14:58
zРадио
Та взагалі карта ні про що, занадто різні "столиці", конкретно в Києві в центрі досить мало одиничок під оренду в порівнянні з попитом на них, чимало здаються туристам/іноземцям і тому переоцінені і т.д.
Більш-менш адекватне порівняння на numbeo.com - там є і поза центром і 2-3к, і добре видно що оренда практично точно збігається з іншими цінами.
Для Берліна (та й Парижа):
Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 49.46% lower than in Berlin (without rent)
Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 49.42% lower than in Berlin
Rent Prices in Kiev (Kyiv) are 49.31% lower than in Berlin
Restaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 49.72% lower than in Berlin
У порівнянні з Варшавою взагалі оренда недотягує, ще є куди рости:
Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 29.87% lower than in Warsaw (without rent)
Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 31.09% lower than in Warsaw
Rent Prices in Kiev (Kyiv) are 33.56% lower than in Warsaw
Restaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 33.76% lower than in Warsaw
Groceries Prices in Kiev (Kyiv) are 23.59% lower than in Warsaw
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