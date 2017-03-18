Додано: Нед 24 жов, 2021 16:15

zerocool написав: zРадио

Та взагалі карта ні про що, занадто різні "столиці", конкретно в Києві в центрі досить мало одиничок під оренду в порівнянні з попитом на них, чимало здаються туристам/іноземцям і тому переоцінені і т.д.



Більш-менш адекватне порівняння на numbeo.com - там є і поза центром і 2-3к, і добре видно що оренда практично точно збігається з іншими цінами.



Для Берліна (та й Парижа):



Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 49.46% lower than in Berlin (without rent)

Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 49.42% lower than in Berlin

Rent Prices in Kiev (Kyiv) are 49.31% lower than in Berlin

Restaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 49.72% lower than in Berlin



У порівнянні з Варшавою взагалі оренда недотягує, ще є куди рости:



Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 29.87% lower than in Warsaw (without rent)

Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 31.09% lower than in Warsaw

Rent Prices in Kiev (Kyiv) are 33.56% lower than in Warsaw

Restaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 33.76% lower than in Warsaw

Groceries Prices in Kiev (Kyiv) are 23.59% lower than in Warsaw Та взагалі карта ні про що, занадто різні "столиці", конкретно в Києві в центрі досить мало одиничок під оренду в порівнянні з попитом на них, чимало здаються туристам/іноземцям і тому переоцінені і т.д.Більш-менш адекватне порівняння на numbeo.com - там є і поза центром і 2-3к, і добре видно що оренда практично точно збігається з іншими цінами.Для Берліна (та й Парижа):Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 49.46% lower than in Berlin (without rent)Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 49.42% lower than in BerlinRent Prices in Kiev (Kyiv) are 49.31% lower than in BerlinRestaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 49.72% lower than in BerlinУ порівнянні з Варшавою взагалі оренда недотягує, ще є куди рости:Consumer Prices in Kiev (Kyiv) are 29.87% lower than in Warsaw (without rent)Consumer Prices Including Rent in Kiev (Kyiv) are 31.09% lower than in WarsawRent Prices in Kiev (Kyiv) are 33.56% lower than in WarsawRestaurant Prices in Kiev (Kyiv) are 33.76% lower than in WarsawGroceries Prices in Kiev (Kyiv) are 23.59% lower than in Warsaw

Спасибо за полезные дополнения, но если уж углубляться в анализ, то без доходов не обойтись. Согласно тому же Numbeo, средняя зарплата за вычетом налогов в Берлине составляет 3425 долларов, в Варшаве - 1165 долларов, в Киеве - 706 долларов. Разделив стоимость аренды на зарплаты, с завышенностью киевского прайса все равно не поспоришь. И даже если сослаться на отсутствие в этой статистике теневых доходов, которые менее значимы как фактор для Варшавы и Берлина, и более значимы - для Киева, взяв другие столицы СНГ, переоцененность сохранится.Аргумент об относительно малом количестве однушек в центре Киева в сравнении с другими столицами, лично я считаю ничтожным, поскольку отсутствуют какие-либо объективные данные на этот счет, но цепляться за него никому не запрещаю, поскольку и обратное доказать невозможно